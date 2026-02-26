健康網》為何心梗常在清晨？醫曝關鍵原因 下床前做「這事」

清晨心血管容易出事，專家表示，鬧鐘響了別立刻彈起來，先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼清晨時分，心血管特別容易出事？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，血管內層覆蓋著血管內皮細胞，負責製造一氧化氮。這種氣體能讓血管維持彈性，能保護心血管。清晨內皮功能往往處於低點，若本身已有動脈斑塊，血壓瞬間升高可能增加心血管事件風險。他建議，起床後先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身，等血壓穩一點再站起來。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，鬧鐘響了別立刻彈起來，先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身。同時，固定作息、早晨曬太陽、規律運動、避免深夜進食，也是保護血管的重要方法，因為心血管風險並非偶發，而是與生理時鐘密切相關。

請繼續往下閱讀...

清晨時血管事件風險高

張家銘引述研究表示，血管裡有一層薄薄的細胞，叫做血管內皮細胞，它會製造內皮型一氧化氮合成酶，進而產生一氧化氮，一氧化氮像血管的保護氣體，讓血管放鬆，讓血流順暢，同時也能減少發炎，避免血小板亂黏。不過，這個系統不是時刻都相同，它會隨著生理時鐘改變。

他接著提到，清晨時民眾準備起床，交感神經開始活躍，血壓會上升，心跳會加快，可是同一個時間點，內皮功能卻在低點，也就是說，一氧化氮比較少，血管比較緊，彈性比較差。這時候，如果血管本來就有一些斑塊，再加上血壓往上衝，風險自然提高。換句話說，這是心血管事件常集中在清晨的主要原因。

張家銘提醒，當民眾長期熬夜與作息混亂，會打亂生理時鐘，使內皮型一氧化氮合成酶功能失衡，氧化壓力與慢性發炎隨之升高。當發炎軸、代謝軸與氧化壓力同時偏移，血管彈性下降，動脈粥樣硬化便逐步形成。身體其實早有提醒，例如清晨頭暈、血壓波動、心跳偏快、血糖難控制，甚至腹部脂肪增加，都是警訊。

起床那幾分鐘是保護血管的關鍵時刻。張家銘建議，不要鬧鐘一響就立刻彈起來。先在床上躺一兩分鐘，動動手指、轉轉腳踝，讓身體慢慢醒過來，接著坐起來，再停個十幾秒，深呼吸幾次，等心跳和血壓穩一點，再站起來。清晨一氧化氮本來就偏低，血管彈性還沒完全恢復。如果動作太快，血壓瞬間變化大，血管來不及調整，風險自然增加。不妨給身體一點時間，讓它慢慢「開機」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法