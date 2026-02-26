自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》為何心梗常在清晨？醫曝關鍵原因 下床前做「這事」

2026/02/26 20:10

清晨心血管容易出事，專家表示，鬧鐘響了別立刻彈起來，先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身；圖為情境照。（圖取自freepik）

清晨心血管容易出事，專家表示，鬧鐘響了別立刻彈起來，先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼清晨時分，心血管特別容易出事？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，血管內層覆蓋著血管內皮細胞，負責製造一氧化氮。這種氣體能讓血管維持彈性，能保護心血管。清晨內皮功能往往處於低點，若本身已有動脈斑塊，血壓瞬間升高可能增加心血管事件風險。他建議，起床後先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身，等血壓穩一點再站起來。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，鬧鐘響了別立刻彈起來，先在床上動動手腳、深呼吸幾次，再慢慢坐起身。同時，固定作息、早晨曬太陽、規律運動、避免深夜進食，也是保護血管的重要方法，因為心血管風險並非偶發，而是與生理時鐘密切相關。

清晨時血管事件風險高

張家銘引述研究表示，血管裡有一層薄薄的細胞，叫做血管內皮細胞，它會製造內皮型一氧化氮合成酶，進而產生一氧化氮，一氧化氮像血管的保護氣體，讓血管放鬆，讓血流順暢，同時也能減少發炎，避免血小板亂黏。不過，這個系統不是時刻都相同，它會隨著生理時鐘改變。

他接著提到，清晨時民眾準備起床，交感神經開始活躍，血壓會上升，心跳會加快，可是同一個時間點，內皮功能卻在低點，也就是說，一氧化氮比較少，血管比較緊，彈性比較差。這時候，如果血管本來就有一些斑塊，再加上血壓往上衝，風險自然提高。換句話說，這是心血管事件常集中在清晨的主要原因。

張家銘提醒，當民眾長期熬夜與作息混亂，會打亂生理時鐘，使內皮型一氧化氮合成酶功能失衡，氧化壓力與慢性發炎隨之升高。當發炎軸、代謝軸與氧化壓力同時偏移，血管彈性下降，動脈粥樣硬化便逐步形成。身體其實早有提醒，例如清晨頭暈、血壓波動、心跳偏快、血糖難控制，甚至腹部脂肪增加，都是警訊

起床那幾分鐘是保護血管的關鍵時刻。張家銘建議，不要鬧鐘一響就立刻彈起來。先在床上躺一兩分鐘，動動手指、轉轉腳踝，讓身體慢慢醒過來，接著坐起來，再停個十幾秒，深呼吸幾次，等心跳和血壓穩一點，再站起來。清晨一氧化氮本來就偏低，血管彈性還沒完全恢復。如果動作太快，血壓瞬間變化大，血管來不及調整，風險自然增加。不妨給身體一點時間，讓它慢慢「開機」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中