健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》尿不乾淨恐傷腎！ 醫提6招助排尿：上廁所別懸空

2026/02/26 21:07

泌尿科醫師張英傑指出，懸空上廁所會讓骨盆底肌肉很緊繃，反而排不乾淨。完整坐下排尿，可放鬆肌肉，尿勢會更順；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕參加演唱會、音樂祭活動，很多人一站就是3、4個小時。結果最常出現的狀況是不敢喝水、忍到最後一刻再去上廁所。泌尿科醫師張英傑指出，你可能不知道，每次尿完，其實膀胱都會留下一些尿液，這些殘尿如果越積越多，泌尿道真的會出狀況，嚴重甚至會造成腎功能受損。提醒日常有尿意勿憋尿、避免久坐、喝足水、如廁別懸空、多做骨盆底運動、少吃刺激膀胱食物，才能避免感染、尿不乾淨，至尿失禁的風險。

正常殘尿量有多少

張英傑於臉書專頁發文指出，成人一次排尿大約300-600ml，差不多就是一個中型水瓶的量。即使算順利排完，膀胱還是會留下少量殘尿，舉例來說，50歲以下的人殘尿約60ml，年紀再增長，可能接近100ml。如果常常憋尿或排不乾淨，殘尿量就會愈來愈多。

尿不乾淨4大警訊

張英傑進一步說明，殘尿太多身體會開始抗議，包括：容易造成細菌在膀胱裡越積越多，導致出現泌尿道感染；膀胱輸尿管逆流，尿液倒流到腎臟，嚴重甚至會造成腎功能受損；膀胱過度撐大，導致肌肉疲乏、排尿更困難；反覆尿急、尿不乾淨，變成惡性循環。

排尿順暢6技巧

張英傑提醒，單純忍尿忍久了，也可能造成身體出現問題。並提出以下6個讓膀胱排尿順暢的小技巧：

想上就去上，不要硬撐：有明顯尿意時，就是膀胱在提醒你該上廁所，忽略久了，神經反應會變鈍；甚至造成膀胱內壓過高可能尿液逆流，導致腎功能下降。

避免久坐：根據國健署的解釋，連續坐著6小時以上，或一天合計坐姿達8-9小時，即屬久坐行為，可能造成膀胱出口阻塞，加劇排尿困難的症狀。

水喝夠，尿才排得乾淨：每天一定要補充適量水分，才能把代謝廢物排出；排尿量太少，反而更容易感染。

上廁所時別懸空：懸空上廁所會讓骨盆底肌肉很緊繃，反而排不乾淨。完整坐下排尿，可放鬆肌肉，尿勢會更順。若擔心衛生問題，可先消毒馬桶坐墊或鋪衛生紙。

做骨盆底運動：長期每天做凱格爾運動，可改善尿急、尿漏、排不乾淨的問題。

少碰膀胱刺激物：咖啡、茶、汽水、酒精、柑橘類、辛辣食物等，都會讓膀胱更容易不舒服。

張英傑強調，好的排尿習慣搭配適量補水，才能避免感染、尿不乾淨、甚至尿失禁的風險。如果很常尿急、尿完還想再尿或覺得排不乾淨，千萬不要硬撐，建議就醫檢查更安心。

