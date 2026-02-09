長途飛行生理時鐘亂套 中醫3招克服時差

▲圖2：中醫穴位。 （照片提供／黃品鈞、姜智釗）

文／黃品鈞、姜智釗

▲圖1：中醫茶飲。（照片提供／黃品鈞、姜智釗）

農曆春節期間，機場總是擠滿了返鄉游子與出國民眾。然而，一旦長途飛行跨越3個以上的時區，人體的生理時鐘便容易因無法與當地時間同步，而引發「時差反應」。除了常見的日夜顛倒，往往還伴隨著疲倦、頭重、心煩、胃悶或噁心等不適，讓原本美好的假期大打折扣。

雖然中醫典籍沒有「時差」的病名，但常依臨床症狀而將其歸屬於「不寐」、「神疲」與「噁心」的篇章。

茶飲、按穴恢復活力

中醫認為，時差的成因是光暗易位導致的「陰陽失調」與「氣機紊亂」，因此，透過光照對時、飲用茶飲安神、按壓穴位顧胃的方式，來快速平穩克服時差。

●第1招：善用光線對時作息

調整時差首重光線。往西飛（如飛歐）的日子變長，抵達後請在下午多接觸光線，延後睡意至當地晚間；往東飛（如飛美）的日子變短，較容易疲倦，應把握早晨多曬戶外陽光來喚醒大腦，傍晚後則要減少手機的藍光刺激，讓身體準備休息。

●第2招：中醫茶飲安神緩躁

無論是近鄉情怯或出遊亢奮，神經都很容易緊繃，中醫建議飲用含有酸棗仁、百合、浮小麥、甘草、紅棗的茶飲（圖1），能夠養陰安神，緩解煩躁，循序把生活節奏拉回來。

●第3招：3穴位寧心也和胃

適度按壓手部的內關穴、神門穴，以及腿部的三陰交穴（圖2），既能寧心安神，緩解旅途焦慮與失眠，也可和胃止嘔，改善因作息混亂引起的消化不適。

時差不只讓身體出現不適症狀，更代表陰陽氣血暫時失衡。記得順應光線、調整作息，再搭配茶飲與穴位的中醫內外調理，應能幫助大家迅速擺脫時差困擾，以飽滿的精神與活力，享受美好春節假期。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

