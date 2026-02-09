打「瘦瘦針」還是想吃甜食 專家：無法抑制快樂「多巴胺」

▲俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在台灣掀起減重熱潮，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵強調，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路、社群平台或不明代購管道購買；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在台灣掀起減重熱潮，不少民眾期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針的用藥安全不能忽略，尤其坊間流傳的「分裝針劑」恐有污染風險；此外，即使施打藥物，仍可能無法克制對甜食的渴望，背後其實與大腦多巴胺機制有關。

高湘涵指出，肥胖是一種需要長期管理的慢性疾病，並非短期追求外型的美容行為。瘦瘦針透過腸泌素作用，可降低食慾、延緩胃排空，對控制生理性的飢餓確實有幫助，但藥物仍有其極限，無法完全處理心理層面的飲食行為。

不少使用者分享，打了瘦瘦針後，看到牛排、炸物等高油脂食物容易感到噁心、反胃，卻仍然會想吃甜食。高湘涵解釋，這是因為油脂在胃中停留時間較長，藥物又會延緩胃排空，更容易引發不適；相對地，甜食對胃的負擔較小，還能快速刺激多巴胺分泌，讓人感到快樂。

腸泌素只能降低生理性飢餓感

她提醒，瘦瘦針主要抑制的是「肚子餓」，但對大腦追求快感的「情緒性進食」抑制力有限，這也成了不少人減重過程中的「多巴胺漏洞」。若長期用甜食紓壓，不僅可能影響體重控制，也會讓減重成效大打折扣。

高湘涵建議，想要真正改善體態，不能只靠藥物，與其依賴甜食帶來短暫快樂，不如透過運動產生更健康的多巴胺來源。規律運動不僅有助穩定情緒，也能建立長期可維持的生活型態，讓減重更不易復胖。

搭配飲食調整 才能變美、健康

除了飲食與心理層面，用藥安全更是關鍵。高湘涵強調，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路、社群平台或不明代購管道購買。近期甚至出現將原廠針劑「預先抽出分裝」販售的亂象，風險極高。

高湘涵直言，原廠針劑為密封設計，一旦分裝，就可能暴露在空氣中造成污染，劑量與成分也難以確保，除了效果打折，更可能引發感染或其他健康問題。她呼籲，民眾用藥時務必注意針劑必須是完整原裝、未拆封，且應在合法醫療院所由醫師開立，並當場施打，才能保障自身安全；也提醒藥物仍只是輔助工具，減重的核心仍在於生活型態的調整。

