健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

安心休年假 3方向調整工作焦慮

2026/02/08 05:30
安心休年假 3方向調整工作焦慮

▲休假前後出現工作焦慮者常與自我要求、角色轉換壓力、不確定感等有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛媛云

小君（化名）是一名上班族，在年假前一週，小君幾乎每天加班。她一邊期待放假，一邊又忍不住焦慮：「事情真的都做完了嗎？有沒有什麼是過年前一定要完成的項目，但遺漏的？而年後回來是不是又會被工作追著跑？」即使回到家後，她的腦袋仍停不下來，甚至是睡前時還會反覆確認信件和訊息，生怕有未完成的工作項目。

工作節奏被打斷 大腦反持續「待命」

假期尚未開始，小君的身心卻已經疲憊不堪，除了有點失眠的症狀外，也有胸悶和心跳偏快的狀況。

像小君這樣的案例並不少見，她的焦慮並不單純來自工作量變多而已，還有與角色轉換壓力、不確定感，以及自我要求有關，焦慮往往來自於對未來無法控制的感受，放假前，人們容易擔心進度落後或影響他人；假期中，角色會轉換成女兒或是媽媽等角色，又可能因暫時脫離工作，多了很多的空檔與不確定感，而有失去對生活掌控感的感覺；而假期結束前，則提早進入備戰狀態，預期即將面對之前堆積的工作，以及對工作表現的期待，這也是為什麼許多人在假期中仍不自覺查看信件、回覆訊息。

此外，年假前後，通常工作的節奏易被打斷，很多年底結算的工作項目要完成，導致原本對工作熟悉的掌控感消失，反而讓大腦持續處在「待命」的狀態中，無法關機。再加上，若一個人平時習慣以工作表現作為自我價值來源，年假更可能會引發罪惡感或不安，彷彿休息是一種不夠努力的象徵，如果長期處於這種狀態，可能對心理健康造成影響，包括睡眠品質下降、情緒易怒、專注力降低，甚至在假期中仍感到疲倦，之後可能進一步增加焦慮症狀或情緒低落的風險。

已影響到心理健康 不妨適度調整界線

◎面對年假前後的工作焦慮，可以從3個方向調整。

●具體化不安來源，將擔心轉化為可處理的事項：例如清楚列出規劃和安排，依照計畫執行，並預留彈性時間，而非反覆在腦中演練最壞情境。

●設定明確的下班與休息界線：這是要避免下班和假期中持續接收工作訊息與刺激，而影響到休息的時間，如：下班後把工作群組設為靜音，隔天早上再處理。

●調整對休息的信念，並安排活動：理解休息是維持心理彈性的必要條件，「休息是為了走更長遠的路」，可安排與家人相處或專屬於自己的活動，幫助心理真正離開工作場域。

當我們能意識到工作焦慮對心理健康的影響，並適度調整期待與界線，假期才能真正發揮恢復的功能。

（作者為步步心理治療所所長、臨床心理師）

