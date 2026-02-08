自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

強化跨院支援 12醫院「醫病共好聯盟」啟動

2026/02/08 05:30
強化跨院支援 12醫院「醫病共好聯盟」啟動

▲「醫病共好聯盟」正式啟動，北醫附醫等12家醫院，共同推動跨院合作，強化區域醫療韌性。（北醫附醫提供）

記者羅碧／台北報導

強化跨院支援 12醫院「醫病共好聯盟」啟動

▲北醫附醫攜手11家醫院共同成立「醫病共好聯盟」；北醫附醫院長施俊明代表該院簽署。（北醫附醫提供）

響應「健康台灣」政策，台北醫學大學附設醫院（簡稱北醫附醫）等12家醫院共組的「醫病共好聯盟」已正式啟動，將推動跨院合作，透過制度化分工與資源共享，規劃急重症與亞急性病人的轉銜照護模式，期盼在維持醫療品質前提下，強化跨院支援，提升醫療資源運用效率。

制度化分工資源共享 規劃轉銜照護

「醫病共好聯盟」由北醫附醫、永和耕莘醫院、宏恩綜合醫院、東元綜合醫院、門諾醫院、恩主公醫院、新北市立聯合醫院、台南市立安南醫院、新北市仁康醫院、新國民醫院、台安醫院及台北市聯合醫院忠孝院區等橫跨北、中、南、東部的12家醫院日前共同組成，將推動跨院資源共享與協同照護。

北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫因應「健康台灣」政策，去年進一步規劃「跨院聯防共好聯盟」，針對婦科、兒科、骨科、腎臟科、癌症及慢性病等領域，建構跨院轉銜照護模式，今年整合兩大聯盟架構，成立「醫病共好聯盟」，全面提升就醫可近性與醫療資源運用效率。

提升就醫可近性與醫療資源運用效率

宏恩醫院院長朱紀洪指出，醫療合作與品質安全密不可分，透過明確的合作機制與定期交流平台，不僅有助於臨床支援，也為跨院人才培育與專業訓練提供重要基礎。

北醫附醫副院長侯甚光表示，以腫瘤治療為例，病人可在合作醫院完成檢查與診斷評估，再由聯盟醫院提供質子、光子或熱治療等高階治療技術；治療期間，院際間定期召開治療討論會議，確保療程品質，療程結束後，病人回原就診醫院持續追蹤，兼顧治療品質與就醫便利性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中