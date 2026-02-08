自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

美首款雙效老花眼藥水 非人人適合

2026/02/08 05:30
美首款雙效老花眼藥水 非人人適合

▲FDA近日核准首款雙效老花眼藥水，不過國內眼科醫師指出，這類藥物並非人人適合，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

老花眼藥水迎來新進展，美國食品藥物管理局（FDA）近日核准首款雙效老花眼藥水，點藥30分鐘內見效、視力改善可維持長達10小時，被視為老花族擺脫眼鏡的新希望。不過眼科醫師指出，台灣尚未有專門以「老花眼」為適應症核准的眼藥水產品，這類藥物也並非人人適合。

FDA核准 台灣尚未引進同款產品

中華民國眼科醫學會監事、三總眼科特聘主治醫師呂大文表示，老花眼藥水的原理在於「縮小瞳孔」，藉此拉長景深，就像相機縮小光圈一樣，讓近距離視物變得較為清楚，對於原本有100到200度遠視、需要配戴老花眼鏡的人，點藥後確實可能在短時間內改善近距離視力。

30分鐘內見效 藥效長達10小時

呂大文指出，台灣高度近視人口比例高，老花眼藥水並非人人適用，瞳孔縮小後，高度近視者反而可能覺得影像更模糊，甚至出現近視度數「加深100到150度」、看遠不清楚的感覺，最後仍需配戴眼鏡；相對而言，原本約150度的輕度遠視者，點藥後較能同時兼顧看遠與看近，滿意度最高，此外台灣已有逾百萬人接受近視雷射手術，當老花出現時對「不戴老花眼鏡」期待更高，也讓新型老花眼藥水對這個族群特別具吸引力。

最新獲FDA核准的老花眼藥水採複方設計，呂大文說，結合縮瞳與延長藥效的2種成分，能提升近距離視覺清晰度並讓單次點藥效果維持更久，不過國內目前尚無專以「老花眼」為適應症核准的眼藥水，臨床僅使用治療青光眼的縮瞳劑，如「毛果芸香」，雖可能短暫改善近距離視力，但藥效短、需頻繁使用，且非為老花設計。

在美屬處方用藥 不宜購藥自用

呂大文也以治療青光眼的「毛果芸香」為例，台灣健保給付1瓶約新台幣59元，但在美國市場售價約80美元（約新台幣2500元）；至於此次獲FDA核准的複方新藥，預估售價可能落在150美元（約新台幣4800元），市場規模與定價策略，都是藥商評估是否引進台灣的重要考量因素。

他也提醒，即使新藥帶來突破，未來若引進台灣，仍須經過適應症審查、族群評估與臨床使用規範，這類藥物在美國同樣屬於處方用藥，必須經醫師開立處方，民眾不宜自行從海外購藥使用。

