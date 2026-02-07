自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

紅綠燈分級＋211餐盤法 年菜聰明吃不發胖

2026/02/07 05:30
紅綠燈分級＋211餐盤法 年菜聰明吃不發胖

▲年節食物可優先選擇原型澱粉、蔬菜及優質蛋白質等綠燈食物。（大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

紅綠燈分級＋211餐盤法 年菜聰明吃不發胖

▲民眾可依照211餐盤盛裝食物，既能吃飽又健康。（大千醫院提供）

農曆春節將屆，傳統年菜普遍存在高油、高鹽、膳食纖維不足等問題，短短數日的大魚大肉，容易造成身體負擔。苗栗大千醫院營養師陳怡姍建議，透過「紅綠燈分級」與「211餐盤法」，民眾在年節期間也能吃得既滿足又健康。

陳怡姍說明，可將年節食物依「原型食物」及「烹調方式」分為3等級：

●綠燈食物（優先選擇）：包括蒸煮地瓜、玉米等原型澱粉，長年菜、清炒時蔬等蔬菜類，以及清蒸魚、白斬雞（去皮）等優質蛋白質。

●黃燈食物（適量攝取）：則有炒飯、蘿蔔糕、滷豬腳瘦肉部分、油煎食物等，建議控制份量食用。

●紅燈食物（淺嚐即止）：包含炸年糕、油飯、加工肉品（香腸、臘肉）、東坡肉、糖醋料理以及含糖飲料等，建議避開或與他人分食。

另外，民眾可以準備個人餐盤，依照「211比例」盛裝：餐盤1/2放綠色蔬菜（2等份）、1/4放優質蛋白質（1等份）、1/4放澱粉類（1等份）。即使是地瓜等原型澱粉，份量仍需控制在1/4以內。

先喝湯再吃菜 肉類澱粉最後吃

◎進食順序也有訣竅：先喝水或清湯暖胃，接著大口吃菜，再吃肉類補充蛋白質，最後才吃澱粉，有助穩定血糖、減少脂肪囤積。

若遇到紅燈食物，陳怡姍提供「減害技巧」：炸物去皮去麵衣、加工肉去肥挑瘦，可搭配生大蒜、濃湯濾掉浮油只吃料、零食分裝小碟，避免無意識進食、含糖飲料加冰塊或氣泡水稀釋。此外，每吃一口重口味料理，就搭配兩口蔬菜，利用膳食纖維中和油膩感。

她也提醒，年節期間應多補充水分，建議每日飲水量為「體重（公斤）×30至40毫升」，並適度活動，如飯後散步，維持基本代謝。過年不需過度壓抑，只要聰明選擇、掌握比例，就能在享受美食的同時維持健康。

