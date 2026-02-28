自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白喝了？ 補鈣別再選豆奶 營養師揭3種奶差很大

2026/02/28 06:27

營養師徐慈家表示，鮮奶、豆奶與燕麥奶雖然外觀都是白色液體，看起來也相似，但在營養分類上，其實屬於3種不同食物，補鈣效果也大不同；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，鮮奶、豆奶與燕麥奶雖然外觀都是白色液體，看起來也相似，但在營養分類上，其實屬於3種不同食物，補鈣效果也大不同；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆族群想要補鈣時，常有人以為豆奶、鮮奶營養差不多，甚至認為「都是奶」，應該可以互相取代。對此，營養師徐慈家表示，以鮮奶、豆奶與燕麥奶來說，雖然外觀都是白色液體，看起來也相似，但在營養分類上，其實屬於3種不同食物，補鈣效果也大不相同。

鮮奶屬乳品類 鈣含量高

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」指出，鮮奶屬於乳品類，每100毫升約含鈣100毫克，同時含有酪蛋白與乳清蛋白，胺基酸組成完整，對成長期、孕期與熟齡族群來說特別重要。此外，乳糖與維生素D（若有強化）也有助於提升鈣質利用率。因此，若是想要補鈣、防骨質疏鬆，鮮奶是較佳的選擇。

豆奶屬豆魚蛋肉助增肌

至於豆奶，在營養分類上屬於豆魚蛋肉類。每100毫升約含3克蛋白質，屬於優質植物性蛋白，且含有大豆異黃酮，有助心血管健康與更年期調節。不過，豆奶的天然鈣含量並不高，除非產品標示為「強化鈣」，否則不適合作為主要補鈣來源，較適合用於補充蛋白質、增肌或控制血脂。

燕麥奶屬全穀雜糧類算主食

燕麥奶的本質為燕麥加水製成，營養分類屬於全穀雜糧類。其含有β-葡聚醣，據研究指出，每日攝取有效劑量達3克，有助降低膽固醇。不過，燕麥奶的蛋白質與鈣質含量較低，且屬於澱粉來源，因此，控醣或減脂族群飲用時，必須將其納入每日主食計算。

補鈣、增肌、調血脂要喝對

徐慈家說明，選擇補鈣乳品時，可依以下目的做選擇：

想補鈣：可選鮮奶或高鈣強化豆奶。

想增肌：可選鮮奶或無糖豆奶。

想調整血脂：可選豆奶或燕麥奶。

此外，徐慈家建議，乳糖不耐者可選優酪乳、起司或強化植物奶。並強調營養選擇不能只看名稱，應閱讀產品成分表，依自身需求目的選擇，才是真正聰明的飲用方式。

