限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
平均庫存僅5.1天 全台血庫拉警報 Ｏ型血最缺
記者邱芷柔／台北報導
全台血庫拉警報！目前全台平均血液庫存量僅5.1天，已低於安全水位，其中O型血最為吃緊，只剩4.3天，部分地區甚至跌破4天，處於「急缺」狀態，恐影響醫院日常醫療與緊急救治用血。
天冷捐血者變少 北中O型血急缺
依血液安全標準，安全庫存量須維持7至10天，4至7天為偏低，4天以下即為急缺。根據血液基金會統計，截至2月6日全台除了O型血短缺，A型庫存僅5.4天、B型5.8天、AB型6.5天，整體血庫全面偏低。
請繼續往下閱讀...
進一步觀察各地血庫情況，台北捐血中心庫存僅剩4天，其中O型只剩3.3天、B型4天，供應壓力最為吃緊；新竹中心庫存約7天；台中中心平均4.3天，O型同樣急缺；高雄中心庫存則約5.9天。
台北捐血中心指出，目前大台北地區各血型庫存天數分別為AB型6.4天、A型4.6天、B型4天、O型3.3天，整體供應相當吃緊，若庫存持續下滑，恐影響醫院日常手術、慢性病治療及突發事故的緊急用血需求。
台北捐血中心表示，血庫吃緊與農曆春節將至有關，近期民眾出遊、聚會行程變多，加上天氣忽冷忽熱，不少人感冒或身體不適，捐血的人明顯變少，但醫院的用血需求不但沒有因假期減少，反而持續增加，導致血液供需出現明顯落差。
捐血中心也呼籲，符合捐血資格的民眾，請把握春節前的時間踴躍挽袖捐血，每一袋血液都是病人延續希望的重要力量，讓更多病人能安心過好年，民眾可就近前往各捐血定點或捐血車參與捐血。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應