自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心臟病年奪2.3萬命 長庚研究：先放支架再繞道手術 30天死亡率升

2026/02/07 05:30
心臟病年奪2.3萬命 長庚研究：先放支架再繞道手術 30天死亡率升

▲長庚研究發現，曾放置心臟支架者再接受繞道手術，其術後死亡與再手術風險明顯增加；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

心臟病年奪2.3萬命 長庚研究：先放支架再繞道手術 30天死亡率升

▲血管置放支架後再狹窄，需做冠狀動動脈繞道手術；示意圖。（長庚醫院提供）

心臟疾病高居台灣十大死因第2位，每年奪走約2.3萬條性命，且有年輕化趨勢。林口長庚醫院心臟團隊最新研究發現，曾放置冠狀動脈支架的病人，日後再接受繞道手術，其術後30天死亡風險顯著上升，長期再次血管重建的機率也明顯提高。

長庚團隊指出，這項研究已發表於胸腔心臟血管外科領域第1名期刊《胸腔心臟血管外科雜誌》(The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery)，並呼籲將這項結果納入臨床治療指引，幫助病人及醫師在關鍵時刻做出最合適的治療選擇，達到最佳的長期效果。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯指出，研究團隊利用台灣全民健康保險資料庫，回溯分析逾3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人，其中約3千人曾於術前接受支架置放。結果顯示，曾放置支架的病人，在接受繞道手術後30天內死亡率為7.2%，明顯高於未放置支架者的5%。

置放支架逾2次、體內逾2支 風險更高

進一步長達13年的追蹤亦發現，曾放置支架者再次接受支架置放或繞道手術的風險為14.4%，同樣高於未放置支架者的10%。研究亦顯示，支架放置的次數與數量愈多，日後需要再次血管重建的風險愈高，曾接受2次以上支架置放，或體內已有2支以上支架的病人，其風險更為明顯。

陳紹緯表示，冠狀動脈支架置放主要是利用金屬網狀支架撐開狹窄血管，改善血流，適用於部分血管病變相對單純的病人；冠狀動脈繞道手術則是為缺血心肌建立新的血流通道，繞過阻塞的冠狀動脈，增加心臟的血液與氧氣供應，可有效降低心肌梗塞與死亡風險，通常適用於多條血管阻塞或病變複雜度高的病人。

林口長庚胸腔及心臟血管外科助理教授鄭羽廷補充，大型臨床試驗顯示，嚴重左主冠狀動脈狹窄、多條冠狀動脈阻塞、病變複雜度高，或合併糖尿病、左心室功能不佳的病人，繞道手術仍能提供較佳的長期存活率與預後，因此初始治療策略的選擇尤為關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中