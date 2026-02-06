自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

過年吃美食 醫師揭護牙3原則

2026/02/06 05:30
過年吃美食 醫師揭護牙3原則

▲牙醫師提醒，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等4類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自 shutterstock）

記者羅碧／台北報導

9天春節連假將至，想大啖美食過節，牙齒健康絕不能疏忽！牙醫師陳育德指出，曾有1名4歲幼童隨大人熬夜吃消夜，啃雞翅時啃出事，不僅咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，緊急送急診搶救；面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等4類食物，應掌握「慢食」、「不熬夜（維持免疫力）」、「不連續進食（餐後漱口清潔）」等原則，以確保順利過好年。

慢食、不熬夜、不連續進食

從心美學診所齒顎矯正專科醫師陳育德指出，連假期間作息都不正常，易使免疫力下降，引發牙齦發炎與腫脹，尤其患有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群，「建議作息還是要與平時接近」。

陳育德指出，若口腔嚴重不適切勿隱忍，曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素，假期泡湯。

他曾在急診收治1名4歲幼童，半夜啃雞翅意外牙裂，碎骨差點嗆入氣管，相當驚險，建議在過年期間若接觸「平常少吃」的點心，應掌握「慢食」的原則，細嚼慢嚥，特別是帶有碎骨（如豬腳、魚刺）、質地硬（如瓜子、開心果）及韌性強（如肉乾、牛軋糖）的食物。

決世數位美學診所齒顎矯正專科醫師林子玉建議，無論吃什麼，都應避免「一直吃」，長時間進食與喝含糖飲，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。她建議設定「進食時段」，並以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水、漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，若能搭配刷牙或牙線更好。

林子玉提醒，有一種牙痛是「三叉神經痛」，會因過度咀嚼年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物所誘發，建議適量品嘗即可。

