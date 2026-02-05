黴漿菌作怪 女童A流未癒咳到肋骨痛

▲賴永清醫師（左）為女童治療肺炎。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

▲9歲女童右下肺葉感染肺炎，且白血球數等多項感染指數上升。 （烏日林新醫院提供）

9歲女童「小辰」（化名）確診A型流感後，接受克流感治療5天，症狀明顯改善，但仍輕微咳嗽，4週後症狀加重，甚至咳到肋骨疼痛，並再度高燒至39.6℃，改到醫院就醫，醫師查出原來是感染黴漿菌肺炎，住院接受抗生素治療後，康復出院。

克流感治療5天 4週後病情加重

烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清指出，「小辰」確診A流合併感染黴漿菌，曾在其他院所就醫，僅針對A流進行治療，沒想到黴漿菌潛伏多週，讓症狀變更嚴重，在查出是感染黴漿菌肺炎後，投用抗生素治療，經住院7天康復出院。

請繼續往下閱讀...

賴永清說，黴漿菌肺炎引發的非典型呼吸道感染，常讓患者即使發燒，仍保有活力，被稱為「行走肺炎」。根據患者胸部X光檢查顯示為右下肺葉肺炎，且血液檢驗查出白血球數等多項感染指數上升，表示有明顯細菌性感染，泌尿道也受到感染，進一步檢驗發現，黴漿菌抗體濃度高達128倍，正常值應小於16倍，推估黴漿菌感染至少持續4週以上。

小辰住院期間，針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染投用抗生素治療，另也搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣。

經兒科病房護理團隊指導正確拍痰技巧，幫助患者排出痰液，改善咳嗽、呼吸困難症狀，經3天治療後，痰液由原本黃綠濃稠轉為透明，7天後順利康復出院。

黴漿菌潛伏多週 加重流感症狀

賴永清提醒，黴漿菌臨床表現較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1至4週，若未及時檢查與治療，超過2至3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎，甚至合併其他感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法