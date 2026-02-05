達文西甲狀腺手術 保護神經不留疤

▲切除甲狀腺結節或腫瘤，需要小心避免傷到喉返神經等。 （記者羅碧翻攝）

記者羅碧／台北報導

▲劉紹正醫師說明，有患者接受達文西手臂切除甲狀腺結節，傷口在鎖骨下，幾乎看不見。 （記者羅碧攝）

傳統甲狀腺結節和甲狀腺癌切除手術會在頸部留下明顯疤痕，不僅影響外觀，也會影響說話，三軍總醫院耳鼻喉科頭頸外科團隊近年發展達文西機械手臂結合光纖雷射的甲狀腺手術，透過精細操作，在確保腫瘤切除安全的同時，也能保護關鍵神經結構，並讓頸部外觀幾乎不留疤痕，但此項治療需自費耗材等費用。

三軍總醫院耳鼻喉科部主治醫師劉紹正指出，傳統的甲狀腺手術會在病人的脖子上就像是開一個「自覺式」切口的手術。病痛隨著時間會被遺忘，但疤痕不會被遺忘，長久以後，會變成一個心理上的問題。有時疤痕會造成沾黏，脖子會變得很緊，有病人會感覺到發音的品質在手術後出現不能飆高音等改變。

結合光纖雷射 從腋下進行切除

相較於傳統甲狀腺手術需在頸部留下切口，達文西甲狀腺手術採用遠端切口設計，常見路徑包括腋下、乳暈、耳後或鎖骨下，能讓頸部外觀幾乎看不出手術痕跡。達文西系統提供高解析度3D立體視野並可放大手術畫面，有助醫師在狹小的頸部空間中清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等重要結構，提升手術精準度。

劉紹正指出，他在達文西甲狀腺手術中導入光纖雷射技術，利用機械手臂高度穩定且靈活的特性，在深層、狹窄的手術環境中精準控制雷射能量，使組織切割更細緻，也有助於保護關鍵神經結構，適合早期甲狀腺癌、良性腫瘤或單側病灶患者；但新的治療技術需自費 相關耗材等費用，約在10多萬到20萬元之間。

臨床上，三軍總醫院已完成50多例達文西甲狀腺手術案例。其中1名26歲女性患者確診為初期甲狀腺癌，經完整評估腫瘤分期與位置後，醫療團隊建議採用達文西甲狀腺手術結合光纖雷射，從腋下進行切除。手術過程順利，術後追蹤顯示腫瘤控制良好，頸部未留下明顯疤痕。

在術後照護方面，達文西手術患者多半頸部不適較輕微，初期可能出現腋下或胸前痠痛與麻木感，通常會在數週內逐漸改善。由於傷口位置隱蔽，對日常社交與心理層面的影響也相對較小。

劉紹正強調，達文西甲狀腺手術並非全面取代傳統手術，而是提供合適患者另一項選擇。對於腫 瘤體積過大、廣泛侵犯周邊組織，或曾接受頸部手術與放射治療的患者，仍須評估以傳統手術為較安全方式。

