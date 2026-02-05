自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

骨性關節炎非退化 聰明護膝 不用「等壞了再換」

2026/02/05 05:30
骨性關節炎非退化 聰明護膝 不用「等壞了再換」

▲民眾若有膝痛困擾，應及早就醫診治，並配合醫囑「護膝」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者歐素美／台中報導

骨性關節炎非退化 聰明護膝 不用「等壞了再換」

▲台中慈濟醫院關節中心由呂紹睿教授（中）領軍，團隊包含接受完整KHPO訓練的周立展主任（左）與趙子鎔醫師（右）。（台中慈濟醫院提供）

翻轉「退化」迷思，提早守護「膝關節」！台中慈濟醫院關節中心資深顧問呂紹睿教授表示，因俗稱「退化性」膝關節炎，致許多人常把「骨性膝關節炎」和老化或退化現象劃上等號，其實骨性關節炎有明顯病程及具體病因，千萬不要延誤治療拖到不得不置換人工膝關節！

骨性關節炎非退化 聰明護膝 不用「等壞了再換」

▲骨性膝關節炎的病理機轉說明。 （台中慈濟醫院提供）

不等於老化或退化 可積極預防治療

呂紹睿表示，骨性關節炎並非單純自然退化，而是可以積極預防治療的疾病，膝關節1年彎曲100萬次，原本薄如蟬翼的內側皺襞隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨，物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的「內側摩擦症候群」，他為此建立「膝關節健康促進方案（KHPO）」，將骨性關節炎區分為4期，不同期別各有對應的治療方式，只要及早介入就能避免惡化，置換人工膝關節是最後選項。

力行「生活3原則」與「護膝3運動」

知名歌仔戲藝人孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，曾被多位骨科醫師告知若持續表演遲早需更換人工膝關節，2019年接受呂紹睿的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，並力行「生活3原則」與「護膝3運動」保養膝關節，現在逾6年仍能持續在舞台盡情演出。

手術非一勞永逸 還要配合護膝

呂紹睿表示，手術非一勞永逸，「護膝333，健康真簡單」！在骨性膝關節炎第1至第2期時，要謹記生活3原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久，還有護膝3運動：壓膝、抱膝、直抬腿，多數患者即可逆轉不適症狀。

若需醫療介入時，關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA），可以依病程期別，可最大程度保留病人健康的關節結構；若為末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。

台中慈濟醫院關節中心希望翻轉民眾「等壞了再換」的既定觀念，透過早期診斷與分期治療，及早面對、正確治療，延長膝關節壽命，走得久、站得穩。

