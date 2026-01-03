自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

非眼睛出狀況 高中生「視野出現彩光」竟是偏頭痛上身

2026/01/03 05:30
▲詹博棋醫師（左）為患者進行檢測；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／詹博棋）

文／詹博棋

17歲的王同學（化名）半年前開始出現視野會閃出彩色方塊或鋸齒狀亮光，他形容像電視訊號不良的畫面。持續時間從幾分鐘到20-30分鐘不等，發作時也伴隨後頸部疼痛，嚴重影響課業與心情。

家人原以為是眼睛出了問題，因為他經常長時間使用手機、打電動、熬夜。就醫檢查後，眼科醫師發現眼睛完全正常，因此建議轉診至神經內科。

在神經內科進一步問診及檢查，核磁共振影像顯示，腦部血管與神經結構皆正常。依症狀與典型表現，判斷為偏頭痛。

偏頭痛是1種神經疾病，而不是單純的「頭痛一邊」。王同學在每次發作時視野出現彩光，即為偏頭痛的視覺預兆（aura）。

研究指出，大約3成的偏頭痛患者會出現預兆。最常見的是視覺症狀，例如閃光、鋸齒線、彩光或視野缺損。預兆通常持續20-30分鐘，之後大部分患者會在小時內開始頭痛，也可能延後或沒有頭痛。

除了視覺預兆外，有些沒有頭痛的症狀也與偏頭痛高度相關，例如週期性嘔吐症候群、良性發作性眩暈與腹部偏頭痛，國際頭痛分類（ICHD-3）均將它們視為偏頭痛的表現型。

預兆型偏頭痛與缺血性中風的風險增加有關，尤其是在年輕女性、吸菸者或使用含雌激素避孕藥者。不過需要強調的是，整體仍屬非常低的絕對風險。

12–15歲青少年 偏頭痛盛行率6.8%

偏頭痛並不限於成人。台灣研究顯示，12–15歲青少年偏頭痛盛行率約為6.8%。偏頭痛有明顯的家族傾向，如果父母皆有偏頭痛，約2/3的孩子也可能受到影響。

因為偏頭痛發作越頻繁越容易慢性化，因此及早接受適當治療，包括預防性治療，有助降低頭痛頻率並改善生活品質。

青少年偏頭痛的治療原則與成人相同，但更重視生活型態的調整，例如減少3C使用時間、規律作息、紓壓與運動。王同學在改善生活習慣後，偏頭痛明顯減少，但仍需持續追蹤與治療。

（作者為彰化秀傳紀念醫院神經內科醫師）

