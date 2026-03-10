自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

梅毒疫情升溫！不安全性行為後怎麼辦？醫：72小時內是關鍵

2026/03/10 16:15

林明誠（左二）提醒，若發生不安全性行為，應在72小時內就醫評估預防用藥。（記者侯家瑜攝）

林明誠（左二）提醒，若發生不安全性行為，應在72小時內就醫評估預防用藥。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內梅毒疫情持續升溫，尤其15至24歲年輕族群病例逐年增加，專家提醒民眾提高警覺並做好防護。疾管署副署長林明誠表示，若發生不安全性行為，應在72小時內儘速就醫，經醫師評估後可使用愛滋病毒暴露後預防性投藥（PEP），並連續服藥28天，可大幅降低HIV感染的風險。

林明誠指出，國際研究顯示，在醫師專業評估下使用抗生素doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥（doxy-PEP），有機會降低感染梅毒的風險。不過相關措施都必須在暴露後盡快完成醫療評估，並審慎考量抗藥性問題，也不能取代安全性行為，例如全程使用保險套與水性潤滑液，以及定期篩檢等基本防護。

此外，國內淋病菌株對盤尼西林、四環黴素及喹諾酮類抗生素的抗藥性比例已相當高，因此並不建議用於淋病治療，也不建議使用doxycycline或ciprofloxacin作為預防淋病的藥物。他提醒，民眾不應自行購買抗生素服用，以免增加抗藥性風險，影響後續治療效果。

為提升民眾性傳染病防治知能並增加篩檢可近性，防疫醫師林詠青表示，疾管署已在LINE官方帳號「LINE@疾管家」建置「性健康友善資源地圖」，提供愛滋自我篩檢與匿名篩檢院所、PrEP與PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等資訊，民眾可依所在地搜尋相關服務。

林明誠也提醒，若符合M痘疫苗接種條件，包括近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者或曾在營業場所發生性行為者，或曾罹患性病者，應儘速完成2劑公費疫苗接種，以降低感染風險。如有相關問題，也可撥打免付費防疫專線1922諮詢。

