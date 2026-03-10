自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

怎麼睡都好累 醫師提醒「春睏」可能與過敏性鼻炎有關

2026/03/10 17:08

醫師提醒「春睏」可能與過敏性鼻炎有關，建議尋求耳鼻喉科門診專業評估。（圖由屏東寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威提供）

醫師提醒「春睏」可能與過敏性鼻炎有關，建議尋求耳鼻喉科門診專業評估。（圖由屏東寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春天的腳步來臨，氣溫回暖，換季帶來的不適成為許多民眾的困擾，不少人發現，即使晚上睡眠時間看似充足，白天仍常感到昏沉、提不起勁，精神不濟，甚至伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢等症狀，讓人誤以為只是單純的「春睏」，但醫師提醒，可能與春季常見的過敏性鼻炎有關。

屏東寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威指出，春季常見的過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的重要原因之一。隨著春季花粉濃度上升，加上換季期間塵蟎孳生增加，空氣中過敏原明顯增多，鼻腔反覆受到刺激，容易長期處於發炎狀態，進而引發流鼻水、頻繁打噴嚏與鼻塞等症狀。

潘建威說明，當鼻腔長期阻塞、呼吸不順時，夜間睡眠品質往往會受到影響。許多患者在睡眠過程中，可能因鼻塞而不自覺張口呼吸，或出現淺眠、反覆醒來的情形，使身體難以進入深層休息狀態。即使表面上睡眠時間充足，實際上大腦與身體並未獲得真正的修復，因此白天仍會感到疲累、昏沉。

長期睡眠品質不佳，可能進一步影響白天的專注力與情緒狀態，出現注意力不集中、記憶力下降、工作或學習效率降低等問題。這類情況在上班族與學齡孩童族群中特別常見，往往容易被忽略，或僅被視為季節交替時的短暫不適。

潘建威醫師提醒，若民眾發現自己每到春天，便反覆出現鼻子過敏症狀與明顯疲倦感，且在調整作息、加強休息後仍未改善，建議不要僅以「季節性疲勞」或「春睏」看待。透過耳鼻喉科門診的專業評估，找出可能的過敏原，並接受適當的治療與日常照護建議，有助於改善鼻腔狀況與睡眠品質，讓精神與體力逐步恢復，迎接更有活力的春天。

