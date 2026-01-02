月經亂、備孕久 恐是子宮瘜肉搗亂

▲備孕者更需要注意子宮瘜肉，它會使胚胎較難著床，也可能降低人工生殖的成功率；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／謝耀德

35歲的小雅（化名）近期月經一直不規則，且常在生理期之外突然出血。原以為只是壓力大，直到備孕一年未果才到門診檢查，發現子宮內有1顆1.2公分的內膜瘜肉。經子宮鏡手術切除瘜肉，月經恢復正常，3個月後，也順利自然懷孕。

子宮異常出血是許多女性常遇到的問題，可能表現為經量變多、經期拉長、或在非月經期間出血。其中「子宮內膜瘜肉」是常被忽略、卻相當常見的原因之一。

手術切除瘜肉 月經順、好孕到

瘜肉是子宮內膜局部增生形成的小突起，絕大部分是良性。它因為含有脆弱的血管，受到荷爾蒙或子宮收縮刺激時，就容易出血，讓月經變得不規則。許多人以為只是壓力大或作息不穩，卻不知道瘜肉已悄悄造成困擾。

備孕者更需要注意瘜肉。它會占據內膜表面，造成局部發炎，使胚胎較難著床，也可能降低人工生殖的成功率。因此在計畫懷孕或接受試管療程前，若發現子宮內膜瘜肉，通常醫師會建議先移除，讓子宮環境恢復到最佳狀態。

切除瘜肉最精準的方式是子宮鏡手術。醫師藉由鏡頭進入子宮腔，能直接看到瘜肉，並完整切除。冷刀子宮鏡因不使用電燒、沒有熱傷害，因此更能保留健康內膜、降低沾黏風險，適合仍有生育需求的女性。

冷刀手術需要較細緻的技術，有時較大的瘜肉也可能造成術後短暫出血，但整體來說，這是安全且恢復快速的治療方式。

若有月經不規則、經血量突然增加，或備孕久未成功，可以先透過超音波檢查是否有瘜肉。若真的發現也不用太擔心；大多數人治療後，不僅出血改善，子宮環境也會變得更健康、更適合懷孕。

（作者為國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師）

