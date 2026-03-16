胸椎腫瘤壓迫 微創手術助青年重拾活力

聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志說，脊椎腫瘤若能及早發現並完整切除，預後通常相當良好，復發率低於5%。（聖馬爾定提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕 30歲陳先生因下肢麻木、疼痛與無力症狀，四處求醫仍未改善，天主教聖馬爾定醫院檢查發現，原來胸椎腫瘤長在「硬脊膜內、脊髓外」極特殊位置，進行「頸胸椎後路椎板切除減壓合併腫瘤切除的微創手術」治療，術後隔天雙腳已能動作，一週後可以自主行走，重拾日常生活自理能力。

聖馬爾定骨科醫師林宗志說，患者就醫時，以臨床經驗評估，並非單純腰椎病變，安排頸、胸椎核磁共振檢查，果然在胸椎脊椎管內發現一顆大腫瘤，腫瘤幾乎佔據脊椎腔80％空間，嚴重壓迫脊髓與神經，造成行走困難及下肢近乎癱瘓。

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林宗志表示，一般脊椎手術會盡量避免碰觸硬脊膜，以降低脊髓液外漏或神經受損風險，由於患者腫瘤「就長在裡面」，唯有以手術切開硬脊膜直接進入脊髓腔，才能解除被壓迫的脊髓神經。

林宗志採取「頸胸椎後路椎板切除減壓合併腫瘤切除的微創手術」治療，先將硬脊膜懸吊固定，再分離腫瘤與神經組織，最終成功完整切除病灶，並順利完成硬脊膜修補縫合。

林宗志指出，後續病理檢驗確認腫瘤為「脊椎內許旺氏細胞瘤（Spinal Schwannoma）」，屬於良性腫瘤，好發於30至40歲，約占脊椎腫瘤的40%，雖然生長緩慢，但由於脊椎管內空間有限，一旦腫瘤變大，極易壓迫脊髓或神經根，將出現明顯的神經症狀。

林宗志提醒，核磁共振（MRI）是診斷脊椎病變最關鍵的工具。脊椎腫瘤若能及早發現並完整切除，預後通常相當良好，復發率低於5%，但若延誤治療，神經恢復時間可能拉長，甚至無法完全恢復。

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