健康網》胃抽筋痛到直不起來？ 醫揭5大原因與警訊

俗稱「胃抽筋」的胃痙攣並不是疾病，而是一種症狀，胃部的肌肉像在扭毛巾一樣，緊緊地縮在一起，讓人痛到無法直立；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾可能曾有這樣的經驗，明明沒有特別吃什麼，肚子卻突然揪成一團，痛到感覺有人在你腹部用力「擰毛巾」，一下子身體竟直不起來。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，這樣的症狀就是傳說中的「胃抽筋」，一旦伴隨發高燒、嘔吐、腹瀉，甚至是「黑便」，務必就醫別再拖。

張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文分享，俗稱「胃抽筋」的胃痙攣並不是疾病，而是一種症狀，胃部的肌肉像在扭毛巾一樣，緊緊地縮在一起，讓人痛到無法直立。他進一步分析胃抽筋的5大原因：

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●飲食習慣

暴飲暴食、吃太快，或是冰的辣的來者不拒。

●情緒緊張

生活壓力大、情緒太緊張，胃也跟著「壓力山大」。

●藥物副作用

某些藥物可能會刺激你的胃黏膜。

●其他因素

像是剛吃飽就劇烈運動，或是女生經期報到。

●消化系統疾病

胃炎、潰瘍或腸胃道感染，或功能性腸胃等疾病引起。

伴隨高燒、黑便等警訊快就醫

當遇到胃抽筋症狀時，什麼警訊出現時要立刻就醫？張振榕提醒，一旦持續而且沒有間斷時就要提高警覺；伴隨發高燒、嘔吐、腹瀉，甚至是「黑便」；呼吸困難或胸口隱隱作痛；肚子摸起來硬梆梆，一壓就痛到跳起來。

張振榕總結，平時則建議保持規律飲食、避免暴飲暴食並適度紓解壓力，才能讓腸胃維持健康。

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