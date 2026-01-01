自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

睡醒突嘴歪眼斜 中醫針藥搶救「面癱」

2026/01/01 05:30

▲若出現臉部歪斜、眼皮閉合不全等症狀，應盡早就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲若出現臉部歪斜、眼皮閉合不全等症狀，應盡早就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／鄭傑元

38歲的張小姐早晨醒來，發現右臉突然無法活動，眼睛閉不緊、嘴角下垂、微笑歪斜，甚至會流口水。經診斷為「顏面神經麻痺」，俗稱「面癱」，讓她十分焦慮。所幸透過針灸與中藥治療，3週後症狀明顯改善，逐漸恢復對稱笑容。

顏面神經麻痺 把握黃金治療期及早就醫

顏面神經麻痺是因顏面神經受損或發炎導致的疾病。最常見的類型為「貝爾氏麻痺」（Bell’s palsy），通常與病毒感染有關。患者會出現單側臉部下垂、嘴角歪斜、閉眼困難、流涎或言語不清等症狀。由於發作突然，許多人誤以為是中風。若能及早治療，大多數病人可在3至6個月內恢復。

中醫將此病歸類為「口眼喎斜」或「吊線風」，認為主因在於外風侵襲與氣血不暢。正氣不足者，經脈空虛易被風寒、風熱或濕邪入侵，導致面部氣血運行受阻、筋脈失養。

◎中醫治療強調「辨證論治」

●風寒型：疏風散寒，如葛根湯、小續命湯。

●風熱型：清熱通絡，如柴葛解肌湯、大秦艽湯。

●氣血虛弱型：補益氣血，如八珍湯。

針灸療法可刺激經絡、疏通氣血、促進神經修復，配合中藥可提升療效。

◎居家按摩5穴位，助恢復表情對稱

●攢竹穴（眉頭內側）：放鬆眼周、改善閉眼不全。

▲攢竹穴。（照片提供／鄭傑元）

▲攢竹穴。（照片提供／鄭傑元）

●地倉穴（嘴角外側）：促進口部協調。

▲地倉穴。（照片提供／鄭傑元）

▲地倉穴。（照片提供／鄭傑元）

●頰車穴（下頜角）：放鬆面肌、減輕僵硬。

▲頰車穴。（照片提供／鄭傑元）

▲頰車穴。（照片提供／鄭傑元）

●合谷穴（虎口間）：疏風通絡、改善面部緊繃。

▲合谷穴。（照片提供／鄭傑元）

▲合谷穴。（照片提供／鄭傑元）

●足三里穴（膝下三寸）：調和氣血、增強免疫。

▲足三里穴。（照片提供／鄭傑元）

▲足三里穴。（照片提供／鄭傑元）

每日按摩1-2次，每次3-5分鐘，有助氣血循環與神經恢復。

◎日常保健守則

患者應避免吹風、冷水洗臉，外出戴帽或口罩防寒保暖。若眼皮閉合不全，可於夜間以眼罩覆蓋眼睛，以防乾澀；白天可配戴太陽眼鏡保護角膜。飲食宜清淡，補充維生素B群食物，以助神經修復。

顏面神經麻痺雖多可自癒，但治療時機極為關鍵。早期接受針灸與中藥調理，可顯著加速神經恢復並降低後遺症風險；若出現臉部歪斜、眼皮閉合不全等症狀，應盡早就醫，切勿延誤黃金治療期。

（作者為恩主公醫院中醫部針傷科醫師）

