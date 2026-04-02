健檢好好看》看ApoB 識別可能被低估之心血管風險

近年部分檢查的內容增加了載脂蛋白 B （ApoB）來評估心血管風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年部分檢查的內容增加了載脂蛋白 B （ApoB）來評估心血管風險，至於ApoB是什麼？家醫科醫師余貴華在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」說明，這項數值可以評估殘餘風險與指導治療並輔助診斷，並且幫助識別可能被低估的心血管風險。

余貴華表示，在最新的 2026 AHA 高血脂治療指引 中，除了受關注的 Lipoprotein（a） 外，也提到了「載脂蛋白 B」（ApoB）。

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質量 vs. 數量

壞膽固醇 LDL-C：反映的是 LDL 顆粒內「膽固醇的質量」，而非「致動脈粥狀硬化顆粒的數量」。

ApoB 的優勢：每一顆致動脈粥狀硬化脂蛋白（包括 LDL、VLDL 及 Lp（a））上恰好都帶有一個 ApoB 分子。

在臨床應用上，ApoB 的主要角色包含：

1. 評估殘餘風險與指導治療：當患者的 LDL-C 和非高密度脂蛋白膽固醇 （non-HDL-C） 已達到治療目標時，ApoB 測量可幫助識別標準血脂檢查可能低估的殘餘心血管風險。這對於三酸甘油酯 （TG） 升高、糖尿病或 LDL-C 已降至極低 （<70 mg="" dl="" p="">

2.輔助診斷：ApoB 的測量有助於識別和診斷特定的遺傳性或多因素脂質與脂蛋白代謝疾病。

2026 指引建議之 ApoB 治療目標根據動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險等級，最新指引針對 ApoB 設定了「階梯式」目標值：

中低風險（ApoB 目標值 < 90 mg/dL）：10年風險 <10% 且 TG 介於 150 至 499 mg/dL 之間；或無額外風險之糖尿病患者。

高風險（ApoB 目標值 < 70 mg/dL）：10年風險 ≥10% 之族群；高風險糖尿病；或非極高風險之臨床 ASCVD 患者。

極高風險（ApoB 目標值 < 55 mg/dL）：極高風險之臨床 ASCVD （含合併 CKD）；或冠狀動脈鈣化 （CAC） ≥300 之亞臨床患者。

余貴華說明，除了一輩子建議篩檢一次的脂蛋白 a （Lp a）， ApoB 則是作為治療過程中，當 LDL-C 達標後評估是否進一步加強治療的追蹤指標。另外有網友詢問在哪裡可以驗ApoB，余貴華建議可以先詢問熟識的內科系診所。

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