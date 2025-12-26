罕見胎兒腹水 剖腹探查發現迴腸閉鎖

▲27週胎兒腹水（縱切橫切面）。（照片提供／郭鴻璋）

文／郭鴻璋

1名40歲患者因多年不孕，接受試管嬰兒療程後順利懷孕成功，但於懷孕27週經超音波發現胎兒有腹水情形（如圖），抽血檢驗弓漿蟲、巨細胞病毒及微小病毒，其中微小病毒呈陽性。轉至醫學中心就診後，接受胎兒腹水檢查呈炎症反應，初步判斷可能因胎兒腸子破洞，導致胎兒腹水。懷孕33週時經超音波偵測胎兒腹水加重，遂施行剖腹生產。

合併胎便性腹膜炎

新生兒隨即由小兒外科醫師施行剖腹探查，術中發現迴腸閉鎖，腹水顏色呈棕色含膽汁，清理後，再進行小腸造口術，術後診斷為迴腸閉鎖第I型合併胎便性腹膜炎，日後等胎兒體重達3000克後，再行吻合手術治療。

腸道閉鎖是新生兒腸阻塞中最常見的原因之一，發生率為1/5000-1/10000，其中迴腸閉鎖發生率佔約60%，若胎兒腹水無法清除，可能會壓迫到心臟及肺部等器官情形。

胎便性腹膜炎因胎兒時期腸穿孔導致胎便外漏，進而引發腹膜炎。迴腸閉鎖合併胎便性腹膜炎在臨床上相對更少見，其會造成嚴重腸道阻塞的機率高，出生後，需迅速切除閉鎖段腸管。腸管若嚴重發炎，應進行暫時性腸造口，日後再做腸造口吻合手術。

新生兒術後需適當的禁食、靜脈營養及密切監測電解質及腸蠕動恢復情形。若有造口，要觀察造口功能及皮膚照護，並需長期追蹤評估生長曲線、營養狀態及腸道功能。

迴腸閉鎖合併胎便性腹膜炎發生原因不明，通常在懷孕24週後因腸管擴張、胎兒腹水等變化而被超音波偵測到，早期診斷有利於產後安排外科手術治療，存活率可達85-90%。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）

