健康網》老是覺得累可能不夠「錳」？ 營養師揭身體充電3食物

〔健康頻道／綜合報導〕天天坐辦公桌沒勞動、飲食也正常，但總是覺得上班很疲倦？或是明明吃不多，體重卻不降反升？曾建銘營養師表示，出現這些情況，很有可能是身體缺錳。錳能協助人體處理醣類和脂肪，順利轉化為細胞能量。建議日常飲食可攝取全榖雜糧、堅果種子、豆類與深綠色蔬菜補充，為身體發電廠充電。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，每天在診間或健康講座時，許多人非常關心鐵、鈣等常見礦物質的補充問題，卻經常忽略守護身體「發電廠」的關鍵礦物質：「錳」。對此，衛福部最新公布的第9版「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案中，也特別介紹錳的生理生化功能。

維持代謝關鍵推手

曾建銘說，許多人對於錳可能很陌生，但它其實是有助人體細胞產生能量、維持代謝順暢的關鍵小推手。不僅參與人體多種酵素反應，也能幫助身體處理吃進去的醣類和脂肪，將其順利轉化為能量。若常常覺得明明有吃東西，卻還是感到莫名疲倦，或者覺得新陳代謝大不如前，可能與錳攝取不足有關。

日常飲食補錳3秘訣

至於日常生活如何補充錳？曾建銘表示，只要飲食掌握以下3原則，想要輕鬆達標成人每天3毫克的足夠攝取量，其實一點都不難：

●全穀雜糧類：如糙米、燕麥等，這些未經精緻的穀物藏著滿滿的錳，也是補錳首選。

●堅果種子類：如核桃、腰果、南瓜子等，不僅能補充好油，也是補錳的好幫手。

●豆類和深綠色蔬菜：多吃豆製品和菠菜，讓營養更均衡，幫身體發電廠充電。

