4招控制高血壓 擺脫一輩子吃藥非夢事
文／余宜叡
60多歲的孫先生，BMI32，因高血壓已經連續服用3種降壓藥超過10年。這次因感冒到門診就醫時，醫師特別提醒他，如果能積極進行體重管理並戒菸，有機會減少1-2種血壓藥。孫先生聽了非常驚訝，忍不住問：「不是吃了血壓藥，就一輩子拿不掉嗎？」
50多歲的張女士，BMI26，罹患高血壓已經8年，目前固定服用1種降壓藥物。醫師鼓勵她嘗試減少重口味飲食、增加運動量，甚至有機會完全不用吃藥。張女士同樣滿臉疑惑地說：「不是吃高血壓藥就要吃一輩子嗎？」
減重、減鹽、運動、戒菸
事實上，高血壓藥並非一定得吃一輩子，只要做到以下4件事，藥物的劑量和種類確實有機會減少：
●減輕體重
如果屬於體重過重或肥胖族群，減重效果越明顯，藥物需求就能跟著下降。建議可至體重管理門診，接受醫療團隊的專業協助。
●規律運動
建議每週至少3次、總時數超過150分鐘。運動越規律、時間越充足，血壓下降效果越明顯。
●減少鹽分攝取
鹽吃得越少，血壓越容易控制。但不必刻意吃到「食之無味」。可以在營養師指導下，利用辛香料來增加風味，達到「吃得開心又能降鹽」的效果。
●戒菸
減少或停止抽菸能讓血壓更加穩定。建議至戒菸門診，由專業醫療團隊協助戒菸。
經過3個月的體重管理，孫先生成功減去近10公斤體重，也順利停掉其中1種降壓藥。他因此更有動力戒菸，期待再減少藥物。張女士則在團隊協助下減重5公斤，並改善重口味飲食，最後在未服藥的情況下，血壓維持在130/80mmHg以下，成功停藥。
「722法則」規律量血壓
最後要提醒大家，千萬別忽略規律量血壓的重要性。建議採用「722法則」：每天早晚固定測量各一次，連續量7天，最後去掉最高與最低值，再取平均。這樣才能清楚了解血壓是否達到「可減藥」的條件，也能追蹤減藥後血壓有沒有反彈。唯有長期穩定，才有機會真正脫離藥物。
（作者為員榮醫院家醫科暨穩糖減重、偏頭痛門診醫師）
