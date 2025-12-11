白內障術前5準備 提升安全助視力恢復

▲白內障是眼睛老化的常見疾病，可透過手術有效改善。（照片提供／林純如）

文／林純如

▲醫師提醒民眾術前及術後要做好準備，確保醫療品質更加完善。（照片提供／林純如）

白內障手術是目前成功率高且相對安全的手術之一，然而良好的術前準備仍然是影響手術品質與術後恢復的關鍵。許多患者在手術前常因資訊不足而感到緊張，甚至忽略某些重要細節。為了幫助患者安心迎接手術，以下整理5項最重要的術前準備，可以一步一步確認，確保整個流程更加順利安全。

●控制好慢性疾病並按時服藥

在白內障手術前，最重要的就是維持良好的身體狀態。若患有高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘或甲狀腺等疾病，務必要在手術前控制穩定。

血壓過高或血糖控制不良，都可能增加手術時出血、感染或傷口癒合不佳的風險。因此請務必按照平時的醫囑規律服藥，不要自行停藥。若近期有不舒服、血壓飆高或血糖過高，應提前回內科就醫，因為穩定的身體狀況不僅能提高手術安全性，也能讓眼睛手術的恢復更加順利。

●諮詢內科醫師是否需要暫停抗凝血藥物

若平常有服用阿斯匹靈、保栓通、艾必克凝、拜瑞妥、可邁丁等抗凝血或抗血小板藥物，請務必在手術前事先詢問內科或心臟科醫師，是否需要暫停或調整劑量。因為這些藥物會影響血液凝固能力，可能增加手術期間的大出血風險。但若貿然停藥，反而會提高心血管疾病的危險。因此請不要自行決定是否停藥，而是要提前讓相關醫師共同評估心血管狀況，再根據風險給予最安全的指示。

通常需要提前1-2週確認，以便有足夠時間調整。若只是一般保健食品，可以直接停止。

●手術當天避免飲用茶與咖啡

許多患者有喝茶或咖啡的習慣，但在手術當天，最好避免含咖啡因的飲品。原因是咖啡因可能使心跳加快、讓情緒更緊張，引發頻尿，造成手術中不適。手術前保持放鬆非常重要，因此建議手術當天8分飽、喝適量白開水。若醫師有指示需要空腹，也要遵照指示，避免影響手術中的生理狀態。

●手術到院前先洗髮洗澡

在白內障手術後建議兩天內盡量避免洗頭，以免洗髮時的水花、泡沫或髒污不慎跑進眼睛造成感染。因此，手術前一天或當天早上先洗好頭，可以讓術後休息更舒適，也避免因不便洗頭而感到困擾。同時手術當天請避免化妝、擦臉部潤膚乳液，或噴香水，以減少眼周污染的風險，使手術過程更潔淨安全。

●安排親友陪同與接送，術後更安心

雖然白內障手術大多是局部麻醉，但手術後會包紮一眼，影響視野，因此不宜自行開車或騎車。建議提前安排家人或朋友陪同，不僅可以協助接送，也能幫忙理解術後醫囑，結帳領藥，並帶領前往休息室或返家。

如果家人不便陪同，也可提前詢問診所或醫院是否協助叫車接送或照護協助，以確保回家的路程安全舒適。

術前準備完整，手術安全有保障。白內障手術雖然技術成熟，但良好的術前準備仍是提升安全與術後恢復的重要基礎。只要依照上述5項重點做好準備，就能以最穩妥的狀態迎接手術，提升視力恢復品質，享受更清晰的生活。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

