換人工膝關節走路歪斜 翻修手術回正軌

▲林姓老翁人工膝關節翻修再置換前（左）與後（右）X光比較。（慈濟提供）

記者歐素美／台中報導

▲林姓老翁（左）對人工膝關節翻修再置換感到滿意。（慈濟提供）

部分民眾罹患膝蓋退化性關節炎，更換人工膝關節後，結果卻不如預期。台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔表示，國內外統計，人工膝關節置換手術後，約有1至2成病患對結果不甚滿意，強調術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。

▲台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔提醒大眾，人工膝關節置換手術術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。（慈濟提供）

台中慈濟：術前評估、精準手術很重要

77歲林姓老翁，去年因為退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院接受人工膝關節置換手術，但術後半年膝蓋仍持續腫脹、走路歪斜，難以上下樓梯，甚至反覆積水，每周需2次回院抽水，生活品質大幅下降，讓他直呼：「換關節比沒換更糟糕！」

林翁經親友介紹轉到台中慈濟醫院，經Ｘ光與電腦斷層檢查顯示，發現原本置換的人工關節角度出現偏差，導致膝關節軸向錯位、受力不均。

趙子鎔表示，人工關節應與人體重心軸線垂直，但病人術後角度卻反向歪了約10度，造成走路一踩就歪，膝蓋反覆發炎積水而疼痛，經施以「人工關節翻修再置換」手術，透過電腦斷層影像規劃，重新調整關節角度與力學軸線，術後第2天，林翁便能下床行走，1個月後腫脹消退，不再反覆積水，目前已能獨自行動，甚至搭公車回診，日常生活不再受影響。

趙子鎔指出，人工膝關節手術並非百分之百成功，排除組織感染、沾黏等因素，約有1至5%的病人，可能因角度偏差或骨質問題導致置換失敗，需再次手術，提醒民眾人工關節置換並非愈快開刀愈好，術前醫師的評估與精準手術過程，才是成功關鍵。

現代膝關節手術可藉電腦導航輔助，如Rosa機械手臂導航系統，在術前模擬手術角度與軟組織張力，協助醫師術中更精準地置換關節。趙子鎔強調，台中慈濟醫院關節中心推動「膝關節健康促進方案（KHPO）」，理念與技術並進，希望病人不輕易開刀，若確實需要開刀，就應縝密規劃、精準執行，避免病人再次承受疼痛之苦。

