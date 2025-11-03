反覆性風濕症關節腫 中醫去風除濕療效佳

▲去風除濕、舒筋活絡中藥。 （照片提供／林襄穎）

文／林襄穎

42歲呂小姐有關節晨僵現象，每天早晨總是手指關節腫脹緊緊的感覺，大約1-2小時會自動緩解，但嚴重時，手指、甚至手腕、肩關節、膝關節都會紅腫疼痛，嚴重影響生活品質。

她一開始尋求骨科、復健科以及針灸傷科，但症狀總是好好壞壞，後來到醫院經過風濕免疫科抽血結果並非類風濕性關節炎，醫師也沒告訴她是什麼病症，只是開立藥物給她吃，但是呂小姐覺得效果不明顯，心想會不會是體質出了問題，於是轉而求助中醫內科。

經過把脈問診後，發現呂小姐多處關節受影響，且天氣變化易發作，中醫稱為風症；舌診脈診都顯示體內濕氣重，中醫稱為濕症，合併為風濕症。治療應「去風除濕、舒經活絡」，使用藥材，包括：羌活、獨活、防風、川牛膝、蒼朮、黃柏、蘇木、忍冬藤等。中藥治療之後，呂小姐的症狀大為改善，關節不再紅腫疼痛，手指靈活，走路正常，生活品質也獲得提升。

抽血檢測類風濕的項目有3項：RF（類風濕指數）、CRP（C反應蛋白）、ESR（紅血球沉降速率），通常真正的類風濕會有2-3項指數異常，但反覆性風濕症可能只有一項異常，甚至3項都正常，但反覆性風濕症關節腫痛症狀幾乎與類風濕相同，因此病患常誤以為罹患類風濕性關節炎。

雖說反覆性風濕症不是類風濕性關節炎，但卻有部分患者將來會真的變成此病，或是罹患其他免疫疾病，所以患者千萬不可輕忽，能盡早治療最好。

避免吃太補的食物

至於飲食禁忌則要避免太補的食物，例如：薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞、雞精之類，以免刺激免疫反應過度亢進，致使關節更加發炎疼痛。

（作者為天寶中醫診所院長）

