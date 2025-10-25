腎盂癌治療持久戰 MMD療法需注意風險

▲營養師提醒，生蔬果汁易帶入細菌、病毒，增加感染風險，需注意；圖為情境照，圖中人與物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／賴思吟

1名被診斷罹患左腎盂惡性腫瘤的病人，目前正接受免疫治療。最新檢驗顯示，他的腎功能（eGFR）約30分，屬於中度腎功能下降。在積極治療過程中，病人表達希望嘗試近年來受到關注的醫療靈媒飲食法（Medical Medium Diet，簡稱MMD），以改善健康狀況，只是患者未必適合這樣的飲食法。

「醫療靈媒飲食法」主打高比例的蔬果飲食，排除加工食品、乳製品與麩質，強調攝取天然能量，以支持免疫與排毒。不少民眾視其為癌症治療的輔助選項，但此法缺乏科學實證支持，提醒癌症患者需謹慎評估營養需求，避免限制某種食物而導致營養不良。

免疫治療期腎盂癌患者的營養管理，可能與醫療靈媒飲食法原則不完全相符。

生蔬果汁易帶入細菌 增感染風險

●營養限制與腎功能壓力

醫療靈媒飲食法強調攝取大量蔬菜汁（富含高鉀）及排除部分蛋白質來源，容易造成營養不均，前述患者的腎功能僅30分，意味著需控制蛋白質攝取量（以黃豆製品為優先選擇），以及控制鉀、磷攝取，避免腎臟過度負擔。

●生食汁類與感染風險

飲食法強調生蔬果汁，腎癌治療期間免疫力可能下降，生食易帶入細菌病毒，增加感染風險。

●排除特定食物可能導致營養缺乏

排除動物性蛋白、乳製品、部分堅果等攝取，但需特別注意蛋白質、維生素B12、鐵、鋅等營養素的補充，否則易造成免疫功能下降，影響抗癌治療整體效果。

癌症正規治療 仍是最重要依循

癌症治療是一場持久戰，正規治療仍是最重要的依循。飲食調整或許能為患者帶來希望與力量，但更需要在專業團隊陪伴下，找到最安全且最適合自身的方式。

（作者為大林慈濟醫院腫瘤中心營養師）

