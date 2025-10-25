自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腎盂癌治療持久戰 MMD療法需注意風險

2025/10/25 05:30
腎盂癌治療持久戰 MMD療法需注意風險

▲營養師提醒，生蔬果汁易帶入細菌、病毒，增加感染風險，需注意；圖為情境照，圖中人與物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／賴思吟

1名被診斷罹患左腎盂惡性腫瘤的病人，目前正接受免疫治療。最新檢驗顯示，他的腎功能（eGFR）約30分，屬於中度腎功能下降。在積極治療過程中，病人表達希望嘗試近年來受到關注的醫療靈媒飲食法（Medical Medium Diet，簡稱MMD），以改善健康狀況，只是患者未必適合這樣的飲食法。

「醫療靈媒飲食法」主打高比例的蔬果飲食，排除加工食品、乳製品與麩質，強調攝取天然能量，以支持免疫與排毒。不少民眾視其為癌症治療的輔助選項，但此法缺乏科學實證支持，提醒癌症患者需謹慎評估營養需求，避免限制某種食物而導致營養不良。

免疫治療期腎盂癌患者的營養管理，可能與醫療靈媒飲食法原則不完全相符。

生蔬果汁易帶入細菌 增感染風險

●營養限制與腎功能壓力

醫療靈媒飲食法強調攝取大量蔬菜汁（富含高鉀）及排除部分蛋白質來源，容易造成營養不均，前述患者的腎功能僅30分，意味著需控制蛋白質攝取量（以黃豆製品為優先選擇），以及控制鉀、磷攝取，避免腎臟過度負擔。

●生食汁類與感染風險

飲食法強調生蔬果汁，腎癌治療期間免疫力可能下降，生食易帶入細菌病毒，增加感染風險。

●排除特定食物可能導致營養缺乏

排除動物性蛋白、乳製品、部分堅果等攝取，但需特別注意蛋白質、維生素B12、鐵、鋅等營養素的補充，否則易造成免疫功能下降，影響抗癌治療整體效果。

癌症正規治療 仍是最重要依循

癌症治療是一場持久戰，正規治療仍是最重要的依循。飲食調整或許能為患者帶來希望與力量，但更需要在專業團隊陪伴下，找到最安全且最適合自身的方式。

（作者為大林慈濟醫院腫瘤中心營養師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中