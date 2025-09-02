監控血糖 連續血糖儀搞定

▲連續血糖儀監測的數值，可讓醫病雙方更有效因應血糖值的變化。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

60多歲的王先生是長期血糖控制不佳的糖尿病患者，他對飲食相當隨性，想吃什麼就吃什麼，也不習慣監測血糖，這次在兒子的推薦下，前來門診諮詢糖尿病治療。他表示，每次扎手指頭測血糖都覺得很痛，讓他對測量產生抗拒。因此介紹他自費使用連續血糖儀（CGM），可以不用頻繁扎針測血糖。

在安裝連續血糖儀的期間，王先生發現原本以為健康的五穀粉，竟然會讓血糖大幅上升；餐後運動10分鐘，真的有助於降低血糖；只要控制好水果的攝取量，餐後血糖也不會飆高。有了實際的血糖數據，王先生的兒子也不再責備他亂吃，因為數據顯示，即使他吃了一點水果，只要加上短時間內運動，餐後血糖仍能維持在正常範圍內。

另1位70多歲的曾女士，罹患糖尿病已超過20年，近來糖化血色素值維持在8%至8.9%之間。目前已服用5種口服降血糖藥物，但家中自行監測的血糖值常在180-400mg/dl之間。醫師建議她加用胰島素來協助穩定血糖。經了解後，醫療團隊發現平時由女兒協助她監測血糖，但每週最多只能協助4次，因此建議她安裝連續血糖儀。

裝上連續血糖儀，並開始施打胰島素後，曾女士和女兒發現血糖值穩定許多，大多介於110至190mg/dl之間，且期間未曾出現低血糖的警報。這段經驗讓她們對胰島素的負面印象大為改觀，也提升了治療的信心。

已有研究證實，自我血糖監測或使用連續血糖儀能促進血糖的穩定。除了可提供更多完整的血糖數據，包含睡眠期間的變化，也有助於患者更快學習與調整生活習慣，掌握降血糖藥的療效，也不必等到3個月1次的糖化血色素才能評估治療成效。對醫療團隊而言，連續數據可揭露潛藏的血糖波動問題，並做出更有效的應對策略。

搭配飲食運動與藥物 提升管理成效

因此，對於血糖控制未達標（如糖化血色素高於7%）、糖尿病嚴重影響日常生活、無法經常量測血糖，或希望釐清高低血糖真正原因的患者，可考慮使用連續血糖儀。若能搭配飲食、運動與藥物的記錄，將能更有效學習穩定血糖的訣竅，提升整體血糖管理成效。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

