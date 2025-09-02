自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

監控血糖 連續血糖儀搞定

2025/09/02 05:30
監控血糖 連續血糖儀搞定

▲連續血糖儀監測的數值，可讓醫病雙方更有效因應血糖值的變化。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

60多歲的王先生是長期血糖控制不佳的糖尿病患者，他對飲食相當隨性，想吃什麼就吃什麼，也不習慣監測血糖，這次在兒子的推薦下，前來門診諮詢糖尿病治療。他表示，每次扎手指頭測血糖都覺得很痛，讓他對測量產生抗拒。因此介紹他自費使用連續血糖儀（CGM），可以不用頻繁扎針測血糖。

在安裝連續血糖儀的期間，王先生發現原本以為健康的五穀粉，竟然會讓血糖大幅上升；餐後運動10分鐘，真的有助於降低血糖；只要控制好水果的攝取量，餐後血糖也不會飆高。有了實際的血糖數據，王先生的兒子也不再責備他亂吃，因為數據顯示，即使他吃了一點水果，只要加上短時間內運動，餐後血糖仍能維持在正常範圍內。

另1位70多歲的曾女士，罹患糖尿病已超過20年，近來糖化血色素值維持在8%至8.9%之間。目前已服用5種口服降血糖藥物，但家中自行監測的血糖值常在180-400mg/dl之間。醫師建議她加用胰島素來協助穩定血糖。經了解後，醫療團隊發現平時由女兒協助她監測血糖，但每週最多只能協助4次，因此建議她安裝連續血糖儀。

裝上連續血糖儀，並開始施打胰島素後，曾女士和女兒發現血糖值穩定許多，大多介於110至190mg/dl之間，且期間未曾出現低血糖的警報。這段經驗讓她們對胰島素的負面印象大為改觀，也提升了治療的信心。

已有研究證實，自我血糖監測或使用連續血糖儀能促進血糖的穩定。除了可提供更多完整的血糖數據，包含睡眠期間的變化，也有助於患者更快學習與調整生活習慣，掌握降血糖藥的療效，也不必等到3個月1次的糖化血色素才能評估治療成效。對醫療團隊而言，連續數據可揭露潛藏的血糖波動問題，並做出更有效的應對策略。

搭配飲食運動與藥物 提升管理成效

因此，對於血糖控制未達標（如糖化血色素高於7%）、糖尿病嚴重影響日常生活、無法經常量測血糖，或希望釐清高低血糖真正原因的患者，可考慮使用連續血糖儀。若能搭配飲食、運動與藥物的記錄，將能更有效學習穩定血糖的訣竅，提升整體血糖管理成效。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中