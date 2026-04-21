健康網》20秒通鼻塞爆紅！ 醫揭新關鍵：竟和「晚餐時間」有關

鼻塞令人很困擾，精準預防醫學會理事長張家銘教戰，把拳頭夾腋下，可以通鼻塞，但要左不通，放右側腋下，大約20秒到1分鐘，鼻子慢慢順了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕季節變化，鼻塞人很多，很想睡卻被鼻塞擾眠，是不少過敏、感冒的人困擾，精準預防醫學會理事長張家銘教戰，把拳頭夾腋下，可以通鼻塞，但要左不通，放右側腋下，大約20秒到1分鐘，鼻子慢慢順了。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，當腋下受到壓迫時，會刺激身體的自律神經系統。交感神經被啟動之後，鼻腔裡面的血管會稍微收縮，原本腫脹的黏膜逐漸消退，空氣通道變得比較寬，因此呼吸就會感覺比較順暢。

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鼻塞非鼻涕太多

有很多人誤認為鼻塞是因為鼻涕太多，張家銘表示，那是因為鼻腔血管充血。鼻腔裡面有一個像海綿一樣的結構，叫做鼻甲。它的功能是讓吸進來的空氣可以加溫、加濕，同時過濾灰塵與微粒。鼻甲裡面布滿血管，只要血管充血，整個結構就會像海綿吸水一樣膨脹，空氣通道變窄，人就會感覺鼻子塞住。

鼻子不通 總是在入睡時報到

不過，也有人很不解，為何一到晚上睡覺，鼻塞就來報到？張家銘指出，其實鼻子本來就有自己的節律。醫學上稱為鼻週期，左、右兩側鼻腔並不會同時完全通暢，而是像接力一樣輪流運作。幾個小時之內，一側鼻腔的血管會稍微擴張，氣流比較小；另一側則比較通暢。過一段時間，兩邊再交換。但只要身體節律出現一些失衡，這個原本很小的變化就會被放大。於是有人會發現，晚上躺下之後鼻子開始不順，翻個身又換另一邊。

他引述近年研究發現，很多夜間鼻塞的現象，其實和生活節律有關，其中一個重要因素就是晚餐時間。如果晚餐吃得很晚，或睡前還吃東西，血糖上升的幅度通常會比較高；當血糖升高時，腎臟會開始調整體內的水分與礦物質。在這個過程中，腎臟會回收葡萄糖與鈉離子，水分也會跟著被保留在體內；當體液慢慢增加時，鼻腔黏膜就比較容易出現充血與腫脹。原本很輕微的鼻週期，此時就會變得更加明顯。

至於躺下後，體液會往上半身移動；白天站立時，體液多半停留在下半身。當人躺下之後，體液會慢慢往上半身移動。張家銘表示，這些水分會聚集在鼻腔與喉嚨周圍的組織，使黏膜比較容易腫脹。如果這時候剛好晚餐時間很晚，或鹽分攝取比較多，體液就更容易增加。

因此，改善鼻塞不需要很複雜的方法，張家銘建議從3點著手：

●讓進食時間盡量落在白天：

人體處理血糖與能量的能力，在白天比較好，到了晚上會逐漸下降。很多研究發現，即使飲食內容沒有明顯改變，只要把吃飯時間稍微提前，血糖穩定度與睡眠品質都可能改善。

●讓晚餐變得簡單而清爽：

晚餐如果太鹹、太甜或份量太多，身體在夜間就需要花更多力氣調整血糖與體液平衡。鼻腔黏膜就比較容易充血，睡眠也會變得比較淺。

●學會觀察身體的細小訊號：

很多人會注意體檢數字，卻忽略身體每天給出的提醒。例如晚上鼻塞、半夜醒來、早晨精神恢復不完全，這些看似小變化，其實常常和生活節律有關。

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