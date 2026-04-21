自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》20秒通鼻塞爆紅！ 醫揭新關鍵：竟和「晚餐時間」有關

2026/04/21 20:18

健康網》20秒通鼻塞爆紅！ 醫揭新關鍵：竟和「晚餐時間」有關

鼻塞令人很困擾，精準預防醫學會理事長張家銘教戰，把拳頭夾腋下，可以通鼻塞，但要左不通，放右側腋下，大約20秒到1分鐘，鼻子慢慢順了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化，鼻塞人很多，很想睡卻被鼻塞擾眠，是不少過敏、感冒的人困擾，精準預防醫學會理事長張家銘教戰，把拳頭夾腋下，可以通鼻塞，但要左不通，放右側腋下，大約20秒到1分鐘，鼻子慢慢順了。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，當腋下受到壓迫時，會刺激身體的自律神經系統。交感神經被啟動之後，鼻腔裡面的血管會稍微收縮，原本腫脹的黏膜逐漸消退，空氣通道變得比較寬，因此呼吸就會感覺比較順暢。

鼻塞非鼻涕太多

有很多人誤認為鼻塞是因為鼻涕太多，張家銘表示，那是因為鼻腔血管充血。鼻腔裡面有一個像海綿一樣的結構，叫做鼻甲。它的功能是讓吸進來的空氣可以加溫、加濕，同時過濾灰塵與微粒。鼻甲裡面布滿血管，只要血管充血，整個結構就會像海綿吸水一樣膨脹，空氣通道變窄，人就會感覺鼻子塞住。

鼻子不通 總是在入睡時報到

不過，也有人很不解，為何一到晚上睡覺，鼻塞就來報到？張家銘指出，其實鼻子本來就有自己的節律。醫學上稱為鼻週期，左、右兩側鼻腔並不會同時完全通暢，而是像接力一樣輪流運作。幾個小時之內，一側鼻腔的血管會稍微擴張，氣流比較小；另一側則比較通暢。過一段時間，兩邊再交換。但只要身體節律出現一些失衡，這個原本很小的變化就會被放大。於是有人會發現，晚上躺下之後鼻子開始不順，翻個身又換另一邊。

他引述近年研究發現，很多夜間鼻塞的現象，其實和生活節律有關，其中一個重要因素就是晚餐時間。如果晚餐吃得很晚，或睡前還吃東西，血糖上升的幅度通常會比較高；當血糖升高時，腎臟會開始調整體內的水分與礦物質。在這個過程中，腎臟會回收葡萄糖與鈉離子，水分也會跟著被保留在體內；當體液慢慢增加時，鼻腔黏膜就比較容易出現充血與腫脹。原本很輕微的鼻週期，此時就會變得更加明顯。

至於躺下後，體液會往上半身移動；白天站立時，體液多半停留在下半身。當人躺下之後，體液會慢慢往上半身移動。張家銘表示，這些水分會聚集在鼻腔與喉嚨周圍的組織，使黏膜比較容易腫脹。如果這時候剛好晚餐時間很晚，或鹽分攝取比較多，體液就更容易增加。

因此，改善鼻塞不需要很複雜的方法，張家銘建議從3點著手：

●讓進食時間盡量落在白天：
人體處理血糖與能量的能力，在白天比較好，到了晚上會逐漸下降。很多研究發現，即使飲食內容沒有明顯改變，只要把吃飯時間稍微提前，血糖穩定度與睡眠品質都可能改善。

●讓晚餐變得簡單而清爽：
晚餐如果太鹹、太甜或份量太多，身體在夜間就需要花更多力氣調整血糖與體液平衡。鼻腔黏膜就比較容易充血，睡眠也會變得比較淺。

●學會觀察身體的細小訊號：
很多人會注意體檢數字，卻忽略身體每天給出的提醒。例如晚上鼻塞、半夜醒來、早晨精神恢復不完全，這些看似小變化，其實常常和生活節律有關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中