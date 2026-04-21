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酒醉男心肌梗塞 醫護團隊聯手葉克膜成功搶命

2026/04/21 19:41

酒醉男心肌梗塞 醫護團隊聯手葉克膜成功搶命

林姓民眾感謝林口長庚醫院急救團隊，前往致贈感謝狀。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者謝武雄／桃園報導〕林姓中年男子日前在林口醫院疑似醉倒引發心肌梗塞而失去意識，剛好林口長庚醫院急診醫學科在醫院舉辦學術活動期間，飯店人員緊急求救，當時在場的專科護理師張美娟、醫師吳卓儒、陳建光發現患者呈現「瀕死呼吸」且無脈搏，立即展開高品質CPR急救並啟用葉克膜系統，目前已順利出院，林先生今前往醫院表達感謝，並致贈感謝狀。

林口長庚醫院表示，患者到院後，急診團隊持續進行電擊，由心臟外科團隊緊急建立葉克膜（ECMO）以維持循環功能；心臟內科團隊隨後接手進行心導管介入治療（PCI），成功打通阻塞的前降支冠狀動脈，恢復心肌灌流，在急診、心臟外科與心臟內科團隊無縫接軌合作下，完整銜接搶救流程，最終使患者順利康復並平安出院。

林先生今前往林口長庚醫院，向第一時間參與現場搶救醫護人員的張美娟、吳卓儒、陳建光表達誠摯感謝，並致贈感謝狀。

陳建光表示，急性心肌梗塞為到院前心跳停止（OHCA）最常見原因之一，能否在第一時間正確辨識並立即啟動高品質CPR與電擊，再銜接急診室持續搶救、葉克膜（ECMO）循環支持及心導管打通血管，也凸顯制度化流程與跨團隊合作的重要性。

院方提醒，過量飲酒易造成血壓不穩定，誘發心律不整及冠狀動脈痙攣，對心血管系統造成多重負擔，高血糖、高血壓、高血脂（俗稱三高）、心血管疾病及家族病史者，均屬急性心肌梗塞高風險族群。

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