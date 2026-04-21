健康網》國父也被它奪命！ 膽道、胰臟癌「孿生殺手」醫：4類人3症狀要小心

膽道癌本就是殺手級疾病，國父孫中山（左圖）與前經濟部長郭智輝都受到頑疾之苦。新光醫院腸胃科醫師張璨璿點名4類人，格外留意自己身體健康。（資料照、翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，與它的「孿生惡疾」─胰臟癌再度成熱門話題，新光醫院腸胃科醫師張璨璿點名4類人要當心，這對孿生惡疾之所以讓人聞「癌」色變，是因為早期幾乎沒有症狀。等到出現黃疸或劇烈背痛時，往往已是中晚期。

罹患膽管癌不治的名人不少，首推國父孫中山先生，他過世後驗屍報告，證實罹患膽道癌中膽囊腺癌晚期，伴隨肝臟及腹腔內多個器官的廣泛轉移。他在住院治療前，已有長期消化不良紀錄，過世前一年感覺到腹部不適，享年58歲。

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張璨璿表示，患有原發性硬化性膽管炎、膽道結石、B/C型肝炎帶原者，或曾感染肝吸蟲者，都是膽管癌的高危險群；長期吸菸、肥胖、慢性胰臟炎、有家族病史，或50歲後突然患有糖尿病的人，要小心胰臟癌。有以下3症狀，請務必就醫檢查：

●尿液顏色變深：

像濃茶一樣，即使補水也沒改善。

●莫名體重減輕：

未刻意減重，但在半年內體重下降超過5-10%。

●持續性上腹痛：

痛感可能延伸至背部，且身體前傾時稍微緩解。

張璨璿說明，隨著醫療技術進步，即便確診也不必絕望。目前的治療方針已走向「精準醫療」：

●手術切除：早期發現仍以胰十二指腸切除術（Whipple）為首選。

●針對無法手術的患者，結合化學治療與免疫療法，已能有效延長存活期。

●基因檢測：透過基因定序尋找特定的突變位點，嘗試標靶藥物治療，為晚期患者爭取更多契機。

張璨璿表示，膽管癌與胰臟癌雖難纏，但透過定期的腹部超音波檢查與對身體警訊的察覺，讓我們更有機會在「殺手」行動前，先發制人。

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