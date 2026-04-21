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健康 > 杏林動態

生殖醫學變穿越劇！ 名醫AI創作狂吸70萬觀看

2026/04/21 18:58

李俊逸醫師（右）以AI製作穿越劇到清朝為皇帝治療不孕症，也KUSO父親李茂盛醫師，以幽默劇情為民眾做衛教。（李俊逸醫提供）

李俊逸醫師（右）以AI製作穿越劇到清朝為皇帝治療不孕症，也KUSO父親李茂盛醫師，以幽默劇情為民眾做衛教。（李俊逸醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕茂盛醫院執行長、婦產科醫師李俊逸以AI製作爆笑短劇，主打「台灣首部生殖醫學穿越劇」，自己當主角穿越到清朝，為皇帝治療不孕，以幽默手法詮釋嚴肅的不孕症治療，結合AI生成魔幻畫面，幽默自嘲「毀在一管液態氮上」，網友迴響熱烈，共製作6集，已經推出兩集，瀏覽次數超過70多萬次。

李俊逸透過AI生成魔幻畫面，打造穿越劇，將枯燥的胚胎冷凍實驗室、試管嬰兒療程，做戲劇性的穿越到清宮朝廷，為後宮三千仍生不出的子嗣的皇帝治療不孕症，並KUSO父親、治療不孕症名醫李茂盛也穿越來拯救，劇情荒誕、幽默。

台灣每7對夫妻就有一對面臨不孕的困境！李俊逸表示，當醫師20年發現，真的走進診間的患者，往往是撐了很久，才鼓起勇氣就醫治療，可能已經浪費治療黃金時間，希望以輕鬆、幽默的媒介做不孕症衛教，讓患者在滑手機時，笑著看劇，提早檢查治療。

李俊逸醫師影片①

李俊逸醫師影片②

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