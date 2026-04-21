健康網》踮腳尖就能防血栓 醫推2動作能幫血液「順順流」

科博特診所院長劉博仁指出，血栓與栓塞發生機轉雖不同，預防重點均為維持血管彈性與降低血液黏稠度，建議日常可多踮腳尖等，預防血栓或栓塞形成；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血栓造成的心肌梗塞與栓塞導致的中風，是常見2種致命急症，致病名稱雖相似，危險性卻不同。科博特診所院長劉博仁指出，血栓是指血液在血管內原地凝結成塊；栓塞則是血管裡的東西脫落，最後卡在比它細的血管中。兩者發生機轉雖不同，預防重點均為維持血管彈性與降低血液黏稠度，建議日常可多踮腳尖、轉動腳踝或快走，小腿肌肉收縮可促使靜脈血液回流，預防血栓或栓塞形成。

劉博仁於臉書粉專發文指出，血栓 （Thrombosis）是指血液在血管內原地凝結成塊，像是在水管裡長了鐵鏽、淤泥，最後把水管堵住。發生機轉通常是因血管內皮受損（如高血壓、高血糖）、血流速度太慢或是血液成分太黏稠。好發於下肢深層靜脈、冠狀動脈（導致心肌梗塞）。

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劉博仁進一步說明，至於栓塞 （Embolism）則是血管裡的東西，如血栓、脂肪、氣泡或腫瘤細胞等脫落，隨著血流漂向遠方，最後卡在比它細的血管裡。「栓塞物」就像是不定時炸彈，從源頭出發，隨著血液循環移動，直到遇到窄路堵死為止。好發於肺部（肺栓塞）、大腦（中風）、腎臟或四肢末端。

劉博仁提及，這兩類問題通常與三高、心律不整、久坐久站、肥胖與抽菸等風險疾病緊密相關。他並說，想要預防血栓與栓塞，重點在於維持血管彈性、降低血液黏稠度，日常生活、飲食可掌握以下2大重點：

●運動策略：強化第二心臟小腿肌肉，隨時練習踮腳尖或轉動腳踝，小腿肌肉的收縮能幫助靜脈血液回流，預防血栓形成。另，每週規律進行150分鐘的中強度運動，如快走，也能提升血管內皮細胞修復力。

●飲食改善：血液太濃是血栓大忌，建議每天喝足體重x30的水量；補充Omega-3（如深海魚、核桃、亞麻仁油），降低血液黏稠度與發炎反應；攝取豐富的植化素（如洋蔥中的槲皮素、納豆中的納豆激酶），有助於保護血管壁。

此外，劉博仁提醒，如果正在服用特定的抗凝血藥，應避開高K食物，深綠色蔬菜的攝取量需與醫師討論，避免影響藥效，K2則不會影響。

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