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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》郭智輝罹癌後的復原之路 營養師揭康復後飲食重點

2026/04/21 19:42

台灣癌症基金會營養師賴怡君建議，罹癌康復期進食是以漸進的方式回到一般飲食型態，包括要均衡飲食、適當運動、維持理想體重，圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣癌症基金會營養師賴怡君建議，罹癌康復期進食是以漸進的方式回到一般飲食型態，包括要均衡飲食、適當運動、維持理想體重，圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝在臉書透露自己罹患膽管癌，這半年來讓他體會最深的是，及早發現、及早治療。然而，在復原路上仍要注意飲食，台灣癌症基金會營養師賴怡君建議，癌症患者結束治療後進入恢復期，康復期進食是以漸進的方式回到一般飲食型態，包括要均衡飲食、適當運動、維持理想體重，以及避免菸害。

台灣癌症基金會營養師賴怡君在「癌症e學苑」網站表示，癌症患者結束治療之後，便進入恢復期，此時病情雖然穩定，仍不可以掉以輕心，因為身體復原以及後續長期抗癌，都需要足夠的營養素。癌症治療有如慢性病的治療，需要長期追蹤，避免復發而危害健康。

賴怡君說明，康復期進食是以漸進的方式回到一般飲食型態，與一般人促進健康的生活型態並無差異，有關飲食的大原則有如下建議：

●均衡攝取多樣的食物種類

包含蔬菜、水果、全穀類、乳製品、豆蛋魚及其他肉類。全穀食物需佔全天主食需求量的1/3。

●維持理想體重

●降低脂肪的攝取量

限制紅肉的攝取，每週不超過12兩。選擇植物油作為烹調用油，避免含反式脂肪酸的食物，如酥皮、烘焙食品、油炸食物。

●多吃含富含抗氧化劑及植物生化素的食物，例如，各色蔬菜類及水果類。

●避免含糖飲料，限制攝取高能量密度食物，特別指高糖、低纖維、高脂肪的加工食品。

●避免經常食用醃製、醃燻和燒烤食物

●避免菸害、飲酒要節制

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