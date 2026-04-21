健康網》何篤霖兄打球心梗 醫揭「黃金5分鐘」：不會CPR也能救命

何篤霖（左起）與交通隊組長陳信義、保安隊霹靂小組警員林佳輝及胞兄的女兒一同合影。淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，只要旁觀者的及時介入，就是患者活下去的唯一希望。（何篤霖提供）



〔健康頻道／綜合報導〕藝人何篤霖的胞兄日前打籃球時突發身體不適倒地、失去意識，正在執行守望勤務的保安隊霹靂小組警員林佳輝見狀趕緊實施CPR。淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，何大哥很幸運遇到受過訓練的警員，但對非醫療專業的民眾，只要旁觀者的及時介入，就是患者活下去的唯一希望。

何大哥今年73歲，在花蓮警局籃球場打球時突然心肌梗塞發作倒地，剛好被正在執勤特警林佳輝看到，當機立斷衝上前施作CPR與趕到的交通隊組長陳信義合力操作AED電擊，成功在救護車抵達前「搶回黃金時間」。

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鄭筆方表示，最新版的急救指引（CPR + AED）核心精神只有兩個：搶時間與不中斷，大腦缺氧超過4分鐘，損傷往往是不可逆的；就是在救護車抵達前的「黃金5分鐘」。

鄭筆方說，高品質CPR與AED實戰守則，最新指引強烈推廣「純壓胸CPR （Hands-Only CPR）」，不會人工呼吸完全沒關係，持續按壓胸部才是王道！他提醒，每次按壓後手掌根部不離開胸部，但要讓胸廓完全回彈，除了AED分析心律外，中斷按壓的時間絕對不可超過10秒。

他也提醒，一般人要了解自己的身體，心肌梗塞、猝死前都有所謂的「身體警報」。猝死雖然突然，但發作前往往有跡可循，若在運動中或日常感到以下徵兆，請立即停止活動並就醫：

1.胸口壓迫感：感覺像大石壓胸，或是伴隨緊縮、絞痛感。

2.放射狀疼痛：痛感一路蔓延至左肩、頸部、下巴或後背。

3.其他非典型症狀：異常冒冷汗、呼吸困難、極度疲倦或突發性暈眩。

最後，鄭筆方表示，很多協助急救的人都怕「壓斷肋骨」，引來糾紛，而選擇袖手旁觀，「肋骨斷了可以接回來，但腦細胞死了就永遠回不來了」。他又說：「只要你願意伸出雙手，他就有再次睜開眼睛的機會」。

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