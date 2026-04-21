自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》何篤霖兄打球心梗 醫揭「黃金5分鐘」：不會CPR也能救命

2026/04/21 23:45

健康網》何篤霖兄打球心梗 醫揭「黃金5分鐘」：不會CPR也能救命

何篤霖（左起）與交通隊組長陳信義、保安隊霹靂小組警員林佳輝及胞兄的女兒一同合影。淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，只要旁觀者的及時介入，就是患者活下去的唯一希望。（何篤霖提供）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人何篤霖的胞兄日前打籃球時突發身體不適倒地、失去意識，正在執行守望勤務的保安隊霹靂小組警員林佳輝見狀趕緊實施CPR。淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，何大哥很幸運遇到受過訓練的警員，但對非醫療專業的民眾，只要旁觀者的及時介入，就是患者活下去的唯一希望。

何大哥今年73歲，在花蓮警局籃球場打球時突然心肌梗塞發作倒地，剛好被正在執勤特警林佳輝看到，當機立斷衝上前施作CPR與趕到的交通隊組長陳信義合力操作AED電擊，成功在救護車抵達前「搶回黃金時間」。

鄭筆方表示，最新版的急救指引（CPR + AED）核心精神只有兩個：搶時間與不中斷，大腦缺氧超過4分鐘，損傷往往是不可逆的；就是在救護車抵達前的「黃金5分鐘」。

鄭筆方說，高品質CPR與AED實戰守則，最新指引強烈推廣「純壓胸CPR （Hands-Only CPR）」，不會人工呼吸完全沒關係，持續按壓胸部才是王道！他提醒，每次按壓後手掌根部不離開胸部，但要讓胸廓完全回彈，除了AED分析心律外，中斷按壓的時間絕對不可超過10秒。

他也提醒，一般人要了解自己的身體，心肌梗塞、猝死前都有所謂的「身體警報」。猝死雖然突然，但發作前往往有跡可循，若在運動中或日常感到以下徵兆，請立即停止活動並就醫：

1.胸口壓迫感：感覺像大石壓胸，或是伴隨緊縮、絞痛感。

2.放射狀疼痛：痛感一路蔓延至左肩、頸部、下巴或後背。

3.其他非典型症狀：異常冒冷汗、呼吸困難、極度疲倦或突發性暈眩。

最後，鄭筆方表示，很多協助急救的人都怕「壓斷肋骨」，引來糾紛，而選擇袖手旁觀，「肋骨斷了可以接回來，但腦細胞死了就永遠回不來了」。他又說：「只要你願意伸出雙手，他就有再次睜開眼睛的機會」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中