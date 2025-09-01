防細菌、隔絕紫外線 夏日戲水戴泳鏡 維護好視力

▲戲水後，若有持續紅眼、疼痛、畏光或視力模糊等症狀，就必須盡快就醫；圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

夏天最適合在泳池、海邊或戶外戲水，享受涼爽與運動的快樂。然而人們在享受水中活動時，往往忽略了對眼睛的保護，例如泳池水中的氯、海水中的鹽分，以及強烈的紫外線等，對眼睛都可能造成刺激或傷害，建議了解正確的眼睛保健方法，才能在親水運動時，維持好視力。

首先最基本的就是戴上護目泳鏡，適合的護目泳鏡能有效防止游泳池水消毒劑中的氯、海水鹽分或潛在的病毒、細菌直接接觸眼睛，避免結膜炎或角膜受傷的風險。若能選擇具備防霧與防紫外線功能的護目鏡，不僅能讓視線更清晰，也能減少紫外線對眼睛的傷害，對經常在戶外游泳的人而言，這點尤其重要。

戴隱形眼鏡易增加感染風險

至於近視民眾游泳時應避免配戴隱形眼鏡，因為隱形眼鏡容易吸附水中的細菌與雜質，增加感染風險，特別是罕見但嚴重的角膜阿米巴原蟲感染。如果需要矯正視力，建議選擇有度數的泳鏡，或選擇一次性日拋型隱形眼鏡，並搭配護目泳鏡，且在游泳後，立即取下隱形眼鏡並丟棄，不要重複使用，以降低感染風險。

當游泳結束後，可立刻以飲用水或人工淚液輕柔清洗眼部，幫助清除殘留在眼睛表面的氯、鹽分或其他刺激物，減少乾澀與紅腫的情況，也可於戲水前諮詢眼科醫師，準備抗生素眼藥水備用，需要注意的是，不要直接用水柱強力搓洗，以免造成角膜受傷。

此外，眼部防曬與隔絕紫外線也是保護關鍵，因為水面會反射紫外線，使眼睛暴露在更強的光線下，長時間可能導致角膜炎或加速白內障的形成，因此無論是選擇具有防紫外線功能的泳鏡，或是在上岸後配戴太陽眼鏡，都是保護眼睛的重要步驟。

持續紅眼、畏光快就醫

最後則要觀察眼睛是否出現不適，若游泳後，只出現短暫的乾澀，可以使用人工淚液舒緩，但若有持續紅眼、疼痛、畏光或視力模糊等症狀，就必須盡快就醫，以免延誤治療。除此之外，務必避免與他人共用毛巾或護目泳鏡，以降低病毒性結膜炎等傳染性眼病的風險。

夏日游泳，不可忽視眼睛的保護，透過戴護目泳鏡、避免配戴隱形眼鏡下水、注意紫外線防護、戲水後清洗眼部，及時關注眼睛狀況，就能大幅降低眼睛傷害與感染的機率。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

