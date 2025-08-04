眼睛撞到勿揉壓 24小時內快就醫

▲民眾若眼球遭撞擊，切莫揉壓眼球，建議要儘速就醫檢查為宜；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／亞大醫院眼科醫學中心副主任林純如）

文／林純如

60歲楊女士逛賣場時，不慎被貨架上方掉落的商品直接命中右眼，本來覺得視力還算清楚不以為意，沒想到一早醒來洗臉時，發現眼白出現一大片出血，嚇得她趕緊就醫，所幸詳細檢查後，只是眼球表面的結膜下出血（外傷），而非眼球內出血（內傷），返家休養數天後，出血部位逐漸吸收消退，才讓她放下心中大石。

眼睛是人體對外的器官，而且眼組織結構極為精細，若不慎受到撞擊，不論是被球類、手肘、跌倒或意外撞擊所傷，即使外觀看起來沒有明顯異常，也可能對眼球內部組織造成嚴重傷害，因此眼部遭受外傷後，當務之急就是要及早就醫，避免延誤治療時機造成視力損害。

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視力模糊、出血 病變前兆

撞擊後若出現以下症狀，例如視力突然模糊或減退、眼前有閃光、飛蚊增加或出現黑影遮蔽、眼部明顯紅腫、瘀青、眼球疼痛、活動受限、看東西變雙影、瞳孔變形或對光反應異常，甚至有血水或液體從眼中流出時，這些都可能是視網膜裂孔、玻璃體出血、前房積血，也可能是眼球破裂的警訊，要小心會對視力造成不可逆的傷害，就醫時，一定要將自身狀況清楚告訴醫師。

▲患者眼白出現一大片出血。（照片提供／亞大醫院眼科醫學中心副主任林純如）

延誤就醫 視力受損不可逆

即便當下沒有明顯症狀，仍建議於24小時內接受眼科檢查，千萬不要逞強，以為安全沒事。醫師可透過眼底檢查、眼壓測量、光學斷層掃描或眼球超音波等方式，評估眼內是否有出血、裂孔或網膜水腫，尤其部分病灶在初期不一定有症狀，萬一延誤就醫，可能逐漸惡化。

就醫前不要揉眼睛，以免壓力加重內部出血或裂傷，也不建議隨便點眼藥水；另外，除非醫師指示，勿任意貼眼罩或用紗布包紮，以免造成壓迫，若出現短暫的視力模糊，也不應輕忽，可能是嚴重病變的前兆。

就醫時，醫師會依傷勢給予不同治療方式，例如藥物控制眼壓與止血，若視網膜裂孔可使用雷射修補，嚴重出血則可能需玻璃體切除手術，術後也需定期追蹤，觀察視網膜貼合情況與視力恢復狀況。

提醒民眾，眼睛是非常脆弱且重要的器官，任何撞擊後的異狀都不應輕忽；即使只是輕微撞擊，只要有視力改變或眼部不適，都應儘早安排眼科檢查，早期發現異常，並妥善治療，是預防失明最關鍵的一步。也建議從事高風險活動時，可配戴護目裝備，平時也不要用力拍打臉部或眼睛，才能有效減少意外眼挫傷發生機率。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

▲醫師透過儀器檢查眼睛受傷病況，並藉此評估後續治療方式。（照片提供／亞大醫院眼科醫學中心副主任林純如）

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