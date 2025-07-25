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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

流太多汗、冷氣吹太久 當心夏天2大抽筋陷阱

2025/07/25 05:30

流太多汗、冷氣吹太久 當心夏天2大抽筋陷阱

▲夏日流汗多，應隨時補充水分與含電解質的飲料，以免電解質失衡。（彰化醫院提供）
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記者陳冠備／彰化報導

夏天也會抽筋？53歲林姓女子最近常在半夜小腿抽筋，痛醒好幾次，她懷疑身體出狀況而就醫，沒想到竟是因「冷氣吹太久」導致下肢血液循環不良。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，夏季常見2種抽筋情況，1.長時間吹冷氣、久坐不動，2.戶外活動流汗過多、電解質失衡導致的熱痙攣。2者雖成因不同，卻都會讓人「筋」疲力竭。

▲張煒東醫師提醒，抽筋雖不算重大疾病，但若反覆發作也可能影響生活與健康。（彰化醫院提供）

▲張煒東醫師提醒，抽筋雖不算重大疾病，但若反覆發作也可能影響生活與健康。（彰化醫院提供）

林女表示，一般人都是冬天常抽筋，她卻是在夏天常抽筋，擔心身體出狀況。張煒東表示，經查林女身體無特別異常，但發現林女的丈夫怕熱，晚上冷氣常調到很低，導致她下半身長期處於寒冷狀態，血液循環變差，中醫觀點稱為「血不榮筋」，即血液無法滋養筋肉，引發抽筋。因此建議林女睡前穿上長褲、長襪保暖下肢，並在抽筋發作時進行局部按摩與伸展，症狀已明顯改善。

成因不同 都會讓人「筋」疲力竭

另1名65歲的陳先生，退休後熱衷園藝，卻常在午後工作時突然小腿抽筋，甚至伴隨頭暈、胸悶及倦怠等症狀。張煒東指出，這類狀況屬於「中陽暑」，也就是流汗過多導致津液流失、電解質失衡，出現熱痙攣症狀。建議在高溫環境工作時，應每15分鐘補充水分與含電解質的飲料，並避免正午曝曬，才能有效防止抽筋與中暑。

張煒東說，抽筋是肌肉異常收縮的現象，發生的原因很多，包含年長者肝腎不足、懷孕婦女血循不良，或是運動後未充分伸展，都是容易造成抽筋的族群。另外現代人習慣長時間坐在冷氣房，易導致下肢血液滯留，他建議每隔一小時起身走動、拉筋，並注意腿部保暖。

張煒東說，抽筋雖不算重大疾病，但若反覆發作也可能影響生活與健康，平時可透過按摩小腿後側的「委中穴」或沿著膀胱經輕揉，幫助放鬆肌肉、改善氣血流通，平時也可透過泡腳、運動、按摩及均衡飲食，降低抽筋風險。若抽筋情況頻繁，仍應尋求專業診療，以免忽略潛在健康警訊。

▲醫師呼籲，應適時起身活動筋骨、伸展腿部肌肉，以改善循環。（彰化醫院提供）

▲醫師呼籲，應適時起身活動筋骨、伸展腿部肌肉，以改善循環。（彰化醫院提供）

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