「蛋蛋」緊緊 竟是癌細胞擴散全身

▲攝護腺癌早期幾乎無症狀，許多患者發現時已是晚期；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

「PSA高一點應該只是發炎啦！」74歲的蔡先生回憶，55歲健檢時發現PSA（攝護腺特異抗原）數值略高，卻未進一步追蹤，4年後因每次坐下都覺得「蛋蛋緊緊的」，就醫竟發現已是第4期攝護腺癌，癌細胞擴散至肝、肺與骨骼，影像宛如「滿天星」。

所幸他積極配合治療，從電療、荷爾蒙針劑到手術皆未缺席，病情一度穩定，後續雖進展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，經PSMA正子造影確認可接受精準放射標靶治療，施打後疼痛緩解，精神與作息恢復，甚至重返球場，在高球賽中奪下團體冠軍。

請繼續往下閱讀...

最新癌症登記資料顯示，攝護腺癌為台灣男性癌症發生率第3名，2022年新增逾9千例，年增率居十大男性癌症之首。泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌早期幾乎無症狀，許多患者發現時已是晚期，加上PSA檢查尚未納入健保常規篩檢，導致不少50歲以上高風險族群錯失早期診斷機會。

醫籲PSA納常規篩檢 守住健康

「很多人以為排尿不順、夜尿多只是老化，其實可能是癌症警訊。」基隆長庚醫院院長吳俊德提醒，攝護腺癌好發於60歲以上男性，若在第1-3期診斷，5年存活率可達9成，第4期不僅存活率驟降至5成以下，還可能因骨轉移引發劇烈疼痛與行動困難。

吳俊德表示，治療方式須依個別病況調整，晚期患者多以荷爾蒙療法抑制雄性素，即使轉移者也有近5成存活率，若進展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，存活率恐降至15%，治療更棘手，不過目前國內外治療指引已納入精準放射標靶與PARP抑制劑，提供更多選擇。

和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀補充，近年研究顯示逾8成攝護腺癌細胞具有PSMA抗原，透過正子掃描確認病灶後，若呈陽性，即可考慮精準放射標靶療法，有效集中藥效、減少副作用。

查岱龍也呼籲，台灣應比照美國推行PSA定期檢查，美國成功將第4期確診率降至5%，台灣仍有近3成患者發現即為晚期，推動定期篩檢是降低死亡率的關鍵，也呼應「健康台灣」的政策目標。

▲和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀（左起）、基隆長庚醫院院長吳俊德、泌尿科醫學會理事長查岱龍和病友蔡先生，昨天分享攝護腺癌治療。

（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法