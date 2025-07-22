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暑假菸品高危險期 青少年若上癮恐傷腦

2025/07/22 05:30

▲暑假是菸品容易趁虛而入的高危險期，國健署呼籲青少年務必堅定拒絕吸菸邀請；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲暑假是菸品容易趁虛而入的高危險期，國健署呼籲青少年務必堅定拒絕吸菸邀請；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

暑假是菸品容易趁虛而入的高危險期。衛福部國民健康署提醒，菸品、電子煙等都含有成癮物質尼古丁，青少年正值身心重要發展階段，使用此類物質後，比成人更容易上癮，且恐對腦部留下持久性傷害，拒絕時務必保持堅定的語氣，平時也可以多安排運動、戶外活動，放一個充實的無菸暑假。

國健署「2023年青少年吸菸行為調查」結果顯示，紙菸吸菸率在國中學生為2.0%、高中職學生為6.7%，另推估全台有超過5萬名青少年使用紙菸、超過5.4萬名青少年正在使用電子煙、超過1.5萬名青少年正在使用加熱菸。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，大眾媒體置入吸菸行為、看見同儕使用菸品等，都會增加青少年嘗試菸品的興趣，暑假期間青少年更容易受到同儕邀請並開始使用傳統紙菸或電子煙，且近2成無法堅定拒絕，有9成慣性吸菸者在18歲前就開始接觸菸品。

羅素英強調，青少年時期是身體和心理經歷成長與蛻變的重要階段，對尼古丁的反應也比成人更敏感、更容易形成依賴性，使用後也將造成腦部「持久性」的損害，致使學習與記憶效率下降，情緒衝動易怒、焦慮憂鬱等，且青少年戒除菸癮比成人更加困難，出現頭痛、煩躁、失眠等戒斷症狀的時間更早、發生頻率更高。

勿因同儕邀請而接觸

羅素英提醒，吸菸等同於被菸品勒索，不只生活處處不便，太久沒吸菸就會覺得焦慮，手邊工作被迫中斷，如今也很難找到合適的吸菸地點，二手菸還會毒害親友，造成人際關係衝突。

羅素英說，不吸菸是完全正確且理所當然的決定，無須感到不好意思，建議民眾平時聚會儘量挑選禁菸場所或不能吸菸的場合，若仍不幸遇到吸菸邀請，務必直接堅定拒絕，陳述吸菸的傷害，表明拒菸立場，並適時協助朋友拒菸、為對方解圍。

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