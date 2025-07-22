夏季熱爆 兒童中暑當心致命危機

▲烈日下運動應多補充水分，以防中暑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者陳奕劭／新北報導

1名參加暑期夏令營的國中男學生，在攝氏36度烈陽高溫下，從事戶外球類活動，突然頭暈、小腿抽筋，隨後出現噁心、臉色蒼白症狀，體溫瞬間飆升至39度，送醫經緊急處置後脫離危險，逐漸恢復穩定。醫師示警，熱傷害一旦處置不當，恐成為中暑，引發致命危機。

三峽恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文表示，兒童的身體面積較小、體熱容易累積，且汗腺尚未發育成熟，散熱效率較差，神經系統對高溫的感知與反應也不如成人靈敏，難以察覺身體不適警訊，加上孩童活動量大、常過度投入遊戲，導致忽略補充水分與適時休息，提升熱傷害風險。

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他指出，熱傷害依嚴重程度可分為引起肌肉抽筋的「熱痙攣」、血壓驟降造成昏倒的「熱暈厥」，以及大量出汗、疲倦、頭暈的「熱衰竭」。其中，體溫超過40度的中暑最嚴重，可能引發休克與器官衰竭，需立即就醫治療。

孫義文提醒，若家中孩童出現體溫高於40度、意識模糊、昏睡或無法叫醒、持續嘔吐、抽搐或癲癇、極度虛弱、呼吸困難、心跳加速但脈搏微弱等症狀，應立即送醫，延誤處置恐引發併發症，甚至危及生命。

多補充水份、透氣衣物及防曬

為了降低中暑風險，孫義文建議，孩童外出時應準備水瓶、含電解質飲料、遮陽帽、透氣衣物、防曬用品、攜帶式電風扇、小型噴霧瓶、退燒藥與冰敷袋等急救用品，孩童每日應攝取至少1500毫升白開水，盡量避免含糖飲料，並以活動前1小時補充400至600毫升水分，活動中每15至20分鐘補充200到300毫升水分為原則。

恩主公醫院說明，即使室內開冷氣，若通風不良、環境悶熱，加上孩童未補充水分或穿著不當，仍可能中暑，尤其嬰幼兒體溫調節功能尚未成熟，更要小心留意，預防熱傷害的關鍵在於「提高警覺」、「及早辨識」與「即時因應」。

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