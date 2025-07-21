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長輩排便卡關 自製優格飲腸保健康

2025/07/21 05:30
長輩排便卡關 自製優格飲腸保健康

▲自製「飄浮優格飲」，可讓長者增加膳食纖維與水分攝取量。 （照片提供／戴淑婷）

文／戴淑婷

台灣已邁入超高齡社會，足夠的營養攝取對長者來說最為重要，只要把握吃得下、吃得夠、吃得對及吃得巧，搭配均衡飲食原則，就能「腸」保健康。

營養諮詢門診日前來了77歲的陳女士表示牙口不好，咬不動也嚼不爛，富含膳食纖維的食物吃得少且水分喝得少，反覆便秘，甚至出現痔瘡等問題。

膳食纖維可分為「非水溶性」與「水溶性」纖維，2種膳食纖維都是日常飲食中不可或缺的營養素。非水溶性纖維咬起來粗粗的，食物來源如全穀雜糧類、蔬菜與水果類、堅果種子類等，能縮短食物通過腸道加速排便，若牙口不好可選擇較嫩的葉菜（如地瓜葉、莧菜、菠菜等），且煮飯時，可增加全穀雜糧浸泡時間及烹煮的水量，讓全榖飯質地較軟，易於長者入口。

富含水溶性纖食物吃起來常有黏稠感，例如：燕麥、蘋果、酪梨、秋葵、蘆筍、地瓜等，主要功能為降低膽固醇、穩定餐後血糖、以及能讓糞便柔軟，排便不卡關。

水溶性纖維好入口

建議可以自製低熱量高纖維「飄浮優格飲」，於長者牙口不佳時，便能增加膳食纖維與水分攝取量。選用「原型」高纖食材搭配無糖優酪乳，於腸道養好菌，就能輕鬆好順暢。

◎低熱量高纖維飄浮優格飲

●準備1顆百香果將果肉取出置於杯底

●加入無糖優酪乳150毫升，再加入1湯匙已煮軟的白木耳，以及火龍果、奇異果丁各1湯匙，最後撒上燕麥片，增加口感。

掌握均衡飲食不挑食，多攝取膳食纖維、多喝水、適度運動，才能「腸」保健康，讓排便不卡關。

（作者為桃園醫院營養科營養師）

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