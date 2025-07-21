尿失禁不想手術 藥物+護墊改善生活

▲尿失禁令人困擾；示意圖。 （照片提供／蔡樹衛）

文／蔡樹衛

68歲陳女士近半年因快走及咳嗽時會有漏尿的狀況，且常會有尿騷味，導致只能整天待在家裡；來門診後經過檢查，診斷是應力性尿失禁，在討論後，因排斥手術，選擇藥物治療加上使用護墊，雖然偶爾咳嗽太用力依舊會輕微滲尿，但不至於有味道及不舒服感。

尋求治療比率不到10％

尿失禁是指尿液非自主性的漏出，會造成病人在工作及生活上的困擾。世界上約有3分之1的女性有尿失禁，臨床上不少人不敢主動治療，導致尋求治療者，比率小於10%。

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尿失禁種類可以分成急性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁及恆漏性尿失禁等4種。陳女士罹患的尿失禁為應力性尿失禁，主要是因為骨盆肌肉鬆弛，導致尿道控制能力降低。

◎應力性尿失禁常見原因

●多產或胎兒體重較大。

●慢性腹壓增加，如便秘、慢性咳嗽或從事勞動等所導致。

●停經後女性荷爾蒙不足導致尿道及陰道組織萎縮。

●解尿習慣不良，如用力解尿或長期憋尿者。

●遺傳因素如先天上肌肉力量較弱者。

尿失禁治療方式，應以病人為導向，需評估病人的年齡、日常生活、工作性質，再加上臨床客觀的檢查以及病患本身就醫的意願，整體評估後再做最後的治療建議。

◎手術治療方式

●最常用為無壓力式陰道吊帶懸吊術。

●輕微的病人可考慮陰道雷射或尿道水凝膠填充注射（聚丙烯醯胺水凝膠）。

◎非手術治療方式

●適度限制水分：避免過多水分攝取，同時減少咖啡因的攝取（少喝咖啡、茶）。

●骨盆底肌肉訓練：藉由主動式的收縮肛門、陰道、尿道旁的肌肉，進而強化整體骨盆底肌肉群的強度。

●藥物治療：目前主要藥物有2類（抗膽鹼藥物及B3腎上腺接受器加強劑），停經婦女可考慮補充女性荷爾蒙，以增加陰道及尿道附近黏膜增生。

●陰道內置放模型式支撐物，支撐尿道及膀胱。

●生理回饋行為療法。

●骨盆肌肉電流刺激療法。

若有尿失禁問題，千萬勿羞於看診，應早期就醫、早期治療，以提升生活品質，開心生活。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科主治醫師）

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