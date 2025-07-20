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孩子暴躁易怒 及早治療更勝壓制

2025/07/20 05:30
孩子暴躁易怒 及早治療更勝壓制

▲許多孩子並非「故意」惹怒大人，而是缺乏足夠的情緒調節能力；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者許麗娟／高雄報導

陳小弟自9歲起便經常對隔代教養的祖母發脾氣，在學校學習不耐煩、語氣無禮、行為衝動。12歲時家人帶他到身心科就診，確診為「侵擾性情緒失調症」（DMDD），若未能及時介入治療，成年後可能演變為人格特質異常的精神疾患。

情緒失調行為衝動 必須醫療介入

高雄市立凱旋醫院精神科醫師朱佳俊指出，越來越多家長因孩子極端易怒、脾氣暴躁、反抗權威、挑釁師長，甚至出現攻擊行為、人際困難等情形而求診，部分經評估後，符合DMDD或「對立反抗症」（ODD）的診斷。

DMDD屬於情緒調節障礙，兒童或青少年每週會出現3次以上的嚴重情緒爆發，可能透過言語或肢體表現出攻擊性，如摔物、咆哮或攻擊他人；ODD則是對成人或權威人物的反抗與挑釁，會故意違抗命令、頂嘴、推卸責任等，也常伴隨易怒、愛記仇等情緒問題。

朱佳俊提醒，這些行為未能及時介入處理，成年後可能演變為人格特質異常，甚至合併憂鬱、焦慮、物質濫用等精神疾患，在人際關係中陷入長期衝突與誤解。

缺乏情緒調節力 須家庭參與治療

臨床上曾遇過一位自小被認為「脾氣差、難帶」的個案，青少年時期符合DMDD與ODD的診斷，卻因家庭資源不足，未能接受心理治療。成年後，他在職場上與上司難以相處，情緒失控時甚至出現暴力行為，最終因衝突激烈而觸法。

朱佳俊表示，DMDD與ODD有效的治療方式，通常會結合心理治療、家庭參與，以及必要時的藥物治療。家長的理解與配合尤其重要，因為許多孩子並非「故意」惹怒大人，而是缺乏足夠的情緒調節能力，已成年的患者，治療上更需細膩地觀察其不典型的情緒與行為反應，協助他們重建自我認識、修復人際關係，比單純壓制症狀更具意義。

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