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脖粗心悸手直抖 甲狀腺結節又罹橋本氏症

2025/07/20 05:30
脖粗心悸手直抖 甲狀腺結節又罹橋本氏症

▲若發現頸部有異樣，應及早就醫診治；示意圖。（照片提供／王文弘）

文／王文弘

「醫生，我的脖子是不是越來越粗了？」張小姐照鏡子時總覺得脖子有些異樣，最近也特別容易疲倦，動不動就心悸、手抖。原以為是壓力大、睡眠不足，但這些症狀持續好一陣子。在朋友建議下，她到醫院檢查，結果是甲狀腺長結節，同時還被診斷出罹患橋本氏甲狀腺炎！

甲狀腺結節消融術提供新選擇

甲狀腺位於脖子前方，形狀像蝴蝶，是身體的「指揮家」，分泌的甲狀腺素掌管著新陳代謝、心跳、體溫和情緒。當甲狀腺內異常生長出腫塊，就像長了「小石頭」，這就是甲狀腺結節。雖然大部分結節是良性的，但仍有約5％的機率是惡性腫瘤。因此，一旦發現甲狀腺結節，務必就醫。

過去，手術切除是主要的治療方式，但可能留下疤痕或影響聲帶功能。近年來，隨著醫療技術進步，甲狀腺結節消融術提供了新選擇。這是一種微創治療，透過超音波導引，將細小的消融針精準插入結節，利用熱能將其「燒」掉，達到縮小甚至消除結節的效果。這種方式傷口小且恢復快。

橋本氏甲狀腺炎是一種自體免疫疾病。自身的免疫系統將甲狀腺當做敵人來攻擊，導致甲狀腺發炎、功能逐漸下降，最終可能發展成甲狀腺功能低下。

橋本氏甲狀腺炎初期可能不明顯，或與甲狀腺功能亢進（如心悸、手抖）或低下（如疲倦、怕冷、水腫）的症狀交錯出現。由於免疫系統的異常，橋本氏甲狀腺炎患者罹患其他自體免疫疾病的風險也相對較高，它也可能與甲狀腺結節同時發生，就像張小姐的狀況一樣。

當甲狀腺結節與橋本氏甲狀腺炎同時出現時，治療策略需要綜合考量。對於有症狀或持續增大的甲狀腺結節，醫師會評估是否需要進行消融術或手術。而橋本氏甲狀腺炎的治療，主要在緩解症狀和維持甲狀腺功能穩定，若出現甲狀腺功能低下，則需補充甲狀腺素。

減少攝取海帶、紫菜等含碘食物

橋本氏甲狀腺炎患者應減少攝取富含碘的食物，例如海帶、紫菜等，因為過量的碘可能加重甲狀腺發炎。此外，由於橋本氏甲狀腺炎是一種自體免疫疾病，維持均衡飲食、適度運動、充足睡眠和良好情緒管理，都有助於提升免疫力，減輕疾病對身體的影響。

張小姐在接受甲狀腺結節消融術後，脖子明顯消腫，搭配醫師的藥物治療與飲食建議，她的甲狀腺功能也逐漸穩定。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師）

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