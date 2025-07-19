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男眼皮下垂睜不開 竟是糖尿病引發眼睛小血管中風

2025/07/19 05:30
男眼皮下垂睜不開 竟是糖尿病引發眼睛小血管中風

▲醫師提醒糖尿病控制不佳，往往會造成許多急慢性併發症，其中眼部就是高風險部位。（照片提供／王子源）

文／王子源

男眼皮下垂睜不開 竟是糖尿病引發眼睛小血管中風

▲血糖過高，有可能造成眼睛小血管病變，切勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

65歲劉姓男子日前突發性左眼皮下垂，眼睛睜不開，家人連忙送急診，抽血檢查發現血糖高達342mg/dL，所幸頭部電腦斷層檢查正常，診斷為「糖尿病眼睛小血管中風」，併發第3對腦神經（動眼神經）麻痺，經使用胰島素控制血糖後情況穩定，出院後持續門診治療，約3個月後眼皮不再下垂，擺脫獨眼龍困境找回健康。

患者自述身體健康從未做過健康檢查，直到最近1個月瘦了6公斤，他以為是減重有成，但日前左眼皮突然下垂，完全張不開眼睛，家人擔心是腦中風，趕緊送急診室處理，抽血發現血糖高達324mg/dL，且糖化血色素為9.2%，進一步安排頭部電腦斷層，並沒有發現腦中風或是眼窩長腫瘤跡象。

自認健康未做過健檢 不知罹糖尿病

醫師隨後檢查左眼瞳孔發現對光有反應，因此診斷為「糖尿病眼睛小血管中風」併發左眼皮下垂，囑咐只要好好控制血糖，3到6個月內眼皮下垂會改善。

住院中使用胰島素降血糖後血糖逐漸達標，5天後順利出院，門診追蹤治療不到3個月，他的左眼皮不再下垂，完全恢復正常，胰島素改成口服降血糖藥物，糖化血色素也下降至5.8%。

糖尿病是造成尿毒症的主因，高居國人十大死因第5名，依據國健署資料，台灣目前糖尿病患約有240萬人（約佔總人口10–11%），而糖尿病前期（血糖100-125 mg/dL）人口約有500至600萬人（25–30%成年人），實際人數可能更多，因為很多人都沒有安排健康檢查，無法提早發現糖尿病。

糖尿病患如果血糖沒有很高，是沒有任何不舒服的症狀，就像本案例直到發生眼皮下垂，才知道是糖尿病造成的眼睛小血管病變，由於供應第3對腦神經的小血管阻塞，血流中斷而引起缺血性神經損傷，所以患者糖尿病應該已經潛伏一段時間了。

血糖若控制不佳 恐引發急慢性併發症

提醒民眾，糖尿病號稱隱形殺手，可怕之處在於無聲無息，血糖長期控制不佳，往往會造成急慢性併發症，如各種感染症、糖尿病酮酸血症、高血糖高滲透壓非酮酸症候群、視網膜病變、神經病變、腎病變及心血管疾病包括腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭、周邊動脈阻塞疾病等，因此糖友平時需積極控制血糖，才可避免併發症上身，維持快樂健康的生活。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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