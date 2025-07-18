6旬男胸口痛 帶狀疱疹作祟

▲醫師建議，50歲以上民眾，以及心血管疾病、糖尿病與腎臟病等患者注意預防帶狀疱疹。 （心臟學會提供）

記者林惠琴／台北報導

1名60多歲男性罹患心臟病，胸口疼痛誤以為舊疾發作，但一連串檢查找不到原因，直到幾日後出現皮疹，才確認是帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）惹禍。醫師提醒，心血管疾病、糖尿病、腎臟病等慢性病患者，罹患帶狀疱疹風險可較一般人高出2倍，要特別注意。

醫示警 慢性病患風險倍增

中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，心血管疾病患者常有血管病變與慢性發炎傾向，導致免疫調節失衡，提高罹患帶狀疱疹風險，且疼痛可能比皮疹早出現，因此常與心血管疾病混淆，恐延誤診斷與治療時機。

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李貽恒也提到，帶狀疱疹會誘發全身系統性發炎反應，加速動脈粥樣硬化與血栓形成，一旦血栓阻塞冠狀動脈或腦血管，恐引發心肌梗塞、中風。曾有研究指出，45歲以上患者罹患帶狀疱疹，1年內中風風險提高131%，12年內發生心血管重大事件風險提高3成。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅也提到，台灣糖尿病患者有明顯年輕化趨勢，40歲以下糖友若血糖控制不佳，伴隨免疫力下降，可能提早面臨帶狀疱疹威脅。研究也顯示，第二型糖尿病患者罹患帶狀疱疹風險為一般人的2倍。

歐弘毅強調，糖尿病患者感染帶狀疱疹的病況往往更複雜，容易因疼痛劇烈、併發症增加或血糖波動大而住院，住院率約為非糖尿病病人的3倍，平均住院時間也多出約3日。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和亦指出，腎臟病患者長期處於慢性發炎狀態，會干擾免疫細胞功能，導致整體免疫力下降。研究顯示，腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍，若合併其他共病，風險再疊加，曾接受腎臟移植者感染風險更達9倍。

醫師建議，50歲以上民眾及心血管疾病、糖尿病與腎臟病等患者，可諮詢醫師評估是否適合接種帶狀疱疹疫苗等預防資訊，強化自我抵抗力。

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